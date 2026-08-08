मिशन शक्ति टीम ने पति-पत्नी के विवाद में कराई मध्यस्थता
महरुआ थाना में मिशन शक्ति केंद्र द्वारा पति-पत्नी के बीच चल रहे विवाद का काउंसलिंग के माध्यम से निस्तारण किया गया। महिला हेल्प डेस्क ने कुसुम की प्रार्थना पत्र पर कार्रवाई करते हुए दोनों पक्षों की बातचीत के माध्यम से आपसी मतभेद दूर किए। मिशन शक्ति के तहत यह कार्यवाही हुई।
भीटी संवाददाता। थाना महरुआ में मिशन शक्ति केंद्र/महिला हेल्प डेस्क पर नियुक्त पुलिस टीम ने पति-पत्नी के बीच काफी दिनों से चल रहे विवाद का काउंसलिंग के माध्यम से निस्तारण कराया। थाना क्षेत्र के ग्राम लोनिया का पुरा, सेहरा जलालपुर निवासी कुसुम पत्नी नीरज कुमार का अपने पति नीरज कुमार से पिछले कई दिनों से आपसी विवाद एवं मतभेद चल रहा था। इस संबंध में कुसुम ने पुलिस को प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई की मांग की थी।पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी तथा क्षेत्राधिकारी भीटी के कुशल पर्यवेक्षण एवं थाना प्रभारी दौमित्र सेन रावत के नेतृत्व में मिशन शक्ति अभियान के तहत थाना महरुआ की मिशन शक्ति केंद्र पुलिस टीम ने दोनों पक्षों की काउंसलिंग की।
टीम ने दोनों पक्षों के बीच मध्यस्थता कराकर आपसी मतभेद दूर कराने का प्रयास किया, जिसके बाद विवाद का समाधान कराया गया। मिशन शक्ति केंद्र पुलिस टीम में हेड कांस्टेबल बृजेश सिंह एवं महिला कांस्टेबल पूजा पांडेय शामिल रहीं।
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