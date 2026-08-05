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सफियासराय ईंट-भट्ठा गार्ड हत्याकांड में नाबालिग समेत दो गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुंगेर
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जमालपुर के सफियासराय थाना क्षेत्र में हुए चर्चित ईंट भट्ठा गार्ड हत्या कांड में पुलिस ने नाबालिग सहित दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों में एक की पहचान दुखन यादव के रूप में हुई है। पीड़ित के परिवार को केस वापस लेने के लिए धमकी दी गई थी। हत्या की घटना के बाद पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है।

सफियासराय ईंट-भट्ठा गार्ड हत्याकांड में नाबालिग समेत दो गिरफ्तार

जमालपुर, निज प्रतिनिधि। सफियासराय थाना क्षेत्र में चर्चित ईंट भट्ठा गार्ड हत्याकांड में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने मामले में एक नाबालिग सहित दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार बालिग आरोपी की पहचान हेरुदियारा कालीस्थान निवासी स्व. नरसिंह यादव के पुत्र दुखन यादव के रूप में हुई है। जबकि दूसरे आरोपी की उम्र नाबालिग होने के कारण उसकी पहचान सार्वजनिक नहीं की गई है। इस बावत सफियासराय एसएचओ संजीत कुमार ने बताया कि 16 जुलाई 2026 को थाना क्षेत्र के डकरा सतखजुरिया निवासी स्व. बृजनंदन यादव के पुत्र मनोज कुमार के आवेदन पर कांड संख्या 110/26 दर्ज किया गया था।

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प्राथमिकी में मनोज कुमार ने अपने भाई राकेश कुमार उर्फ सुबोध कुमार की गोली मारकर हत्या किए जाने का आरोप लगाया था। पुलिस ने वैज्ञानिक अनुसंधान एवं तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अन्य फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार संभावित ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। प्राथमिकी के अनुसार, मृतक की पुत्री के अपहरण के मामले में पूर्व में कांड संख्या 77/26 दर्ज कराया गया था, जिसमें एक आरोपी के विरुद्ध कार्रवाई चल रही थी।इसी मामले में केस वापस लेने का दबाव बनाने के लिए करीब दो सप्ताह पहले कई आरोपियों ने हथियार के बल पर मनोज कुमार एवं उसके परिवार को धमकी दी थी। आरोप था कि केस वापस नहीं लेने पर पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी गई थी। इसके बाद 15 जुलाई 2026 की रात करीब 8:40 बजे सचिन कुमार के ईंट भट्ठा पर गार्ड के रूप में कार्यरत राकेश कुमार उर्फ सुबोध कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। घटना के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई थी। पुलिस का कहना है कि मामले में शामिल अन्य आरोपियों की तलाश तेज कर दी गई है और जल्द ही सभी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

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