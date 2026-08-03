लखीसराय : संदिग्ध वाहनों व लोगों की सघन जांच
लखीसराय में पुलिस अधीक्षक प्रेरणा कुमार के निर्देश पर एक रात्री 'रोको-टोको अभियान' चलाया गया। इस दौरान पुलिस ने प्रमुख चौक-चौराहों और संवेदनशील स्थानों पर वाहनों की समीक्षात्मक जांच की। अभियान का उद्देश्य अवैध शराब और अन्य प्रतिबंधित वस्तुओं के परिवहन पर रोक लगाना था। नागरिकों को संदिग्ध गतिविधियों की सूचना देने की अपील की गई।
लखीसराय से मनीष कुमार की रिपोर्ट लखीसराय, एक प्रतिनिधि। पुलिस अधीक्षक प्रेरणा कुमार के निर्देश पर जिले में विगत रात्रि मद्य-पदार्थों एवं प्रतिबंधित वस्तुओं के परिवहन पर रोक लगाने तथा अपराध नियंत्रण के उद्देश्य से विशेष 'रोको-टोको अभियान' चलाया गया। अभियान के दौरान जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में पुलिस टीमों ने प्रमुख चौक-चौराहों एवं संवेदनशील स्थानों पर बैरिकेडिंग कर संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों एवं सामानों की सघन जांच की।जांच के दौरान दोपहिया, चारपहिया एवं अन्य वाहनों की तलाशी ली गई। पुलिस ने वाहन चालकों से आवश्यक दस्तावेजों की जांच करने के साथ-साथ संदिग्ध गतिविधियों पर विशेष नजर रखी। अभियान का मुख्य उद्देश्य अवैध शराब, मादक पदार्थों एवं अन्य प्रतिबंधित वस्तुओं के परिवहन पर प्रभावी रोक लगाना तथा आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाना था।
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि जिले में कानून-व्यवस्था बनाए रखने और अपराधियों पर नकेल कसने के लिए इस प्रकार का अभियान नियमित रूप से चलाया जा रहा है। रात्रि गश्ती के साथ-साथ विभिन्न स्थानों पर सघन वाहन जांच कर लोगों से भी पुलिस का सहयोग करने की अपील की गई। लखीसराय पुलिस ने आम नागरिकों से अनुरोध किया है कि यदि उन्हें किसी भी प्रकार की संदिग्ध गतिविधि, अवैध शराब, मादक पदार्थों या अपराध से संबंधित सूचना मिले तो उसकी जानकारी तत्काल स्थानीय थाना या पुलिस कंट्रोल रूम को दें, ताकि समय पर कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। पुलिस ने स्पष्ट किया कि जिले में अपराध नियंत्रण और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए ऐसे अभियान आगे भी लगातार जारी रहेंगे।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें