कांवड़ यात्रा में सुरक्षा से समझौता नहीं, नियमों का पालन करें श्रद्धालु

हरदोई। कांवड़ यात्रा-2026 को सुरक्षित, सुगम और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए पुलिस ने श्रद्धालुओं, वाहन चालकों और सेवा शिविर संचालकों के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। पुलिस ने सभी से नियमों का पालन करने और प्रशासन का सहयोग करने की अपील की है। ताकि यात्रा के दौरान किसी प्रकार की दुर्घटना या अव्यवस्था न हो। एसपी अशोक कुमार मीणा के अनुसार कांवड़ और झांकी की कुल ऊंचाई जमीन से 10 फीट से अधिक नहीं रखी जाएगी। इससे हाईटेंशन विद्युत लाइनों और फ्लाईओवर के नीचे से गुजरते समय दुर्घटना की आशंका कम रहेगी। साथ ही कांवड़ और झांकी की चौड़ाई भी इतनी ही रखने के निर्देश दिए गए हैं कि अन्य श्रद्धालुओं और वाहनों के आवागमन में कोई बाधा उत्पन्न न हो।