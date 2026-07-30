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कांवड़ यात्रा में सुरक्षा से समझौता नहीं, नियमों का पालन करें श्रद्धालु

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हरदोई
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हरदोई में कांवड़ यात्रा-2026 को सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए पुलिस ने दिशा-निर्देश जारी किए हैं। श्रद्धालुओं और वाहन चालकों से नियमों का पालन करने की अपील की गई है। कांवड़ और झांकी की ऊंचाई 10 फीट से अधिक नहीं होगी, ताकि दुर्घटनाओं की संभावना कम हो। तेज संगीत और ट्रॉलियों को लेकर भी सख्ती बरती जाएगी।

कांवड़ यात्रा में सुरक्षा से समझौता नहीं, नियमों का पालन करें श्रद्धालु
कांवड़ यात्रा में सुरक्षा से समझौता नहीं, नियमों का पालन करें श्रद्धालु

हरदोई। कांवड़ यात्रा-2026 को सुरक्षित, सुगम और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए पुलिस ने श्रद्धालुओं, वाहन चालकों और सेवा शिविर संचालकों के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। पुलिस ने सभी से नियमों का पालन करने और प्रशासन का सहयोग करने की अपील की है। ताकि यात्रा के दौरान किसी प्रकार की दुर्घटना या अव्यवस्था न हो। एसपी अशोक कुमार मीणा के अनुसार कांवड़ और झांकी की कुल ऊंचाई जमीन से 10 फीट से अधिक नहीं रखी जाएगी। इससे हाईटेंशन विद्युत लाइनों और फ्लाईओवर के नीचे से गुजरते समय दुर्घटना की आशंका कम रहेगी। साथ ही कांवड़ और झांकी की चौड़ाई भी इतनी ही रखने के निर्देश दिए गए हैं कि अन्य श्रद्धालुओं और वाहनों के आवागमन में कोई बाधा उत्पन्न न हो।

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प्रशासन ने डीजे और साउंड सिस्टम का उपयोग निर्धारित ध्वनि सीमा के भीतर ही करने को कहा है। पुलिस का कहना है कि तेज आवाज के कारण एंबुलेंस, फायर ब्रिगेड और पुलिस वाहनों के सायरन सुनाई नहीं देते, जिससे आपातकालीन सेवाएं प्रभावित होती हैं।यात्रा के दौरान ट्रैक्टर के पीछे दो ट्रॉलियां जोड़ना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। ट्रॉली पर बांस-बल्ली लगाकर डबल डेकर या बहुस्तरीय ढांचा बनाने की भी अनुमति नहीं होगी।

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