नक्सलियों के घर पर इश्तिहार साटा गया
पलामू जिले के हरिहरगंज थाना की पुलिस ने नक्सली कमांडर नीतीश यादव और इम्तियाज अंसारी के घर पर इश्तिहार साटे हैं। पिछले वर्ष जगदीशपुर गांव में गाड़ी जलाने और रंगदारी मांगने के मामले में यह कार्रवाई की गई है। पुलिस ने परिजनों से इन दोनों को सरेंडर कराने का अनुरोध किया है।
हरिहरगंज। पलामू जिले के हरिहरगंज थाना की पुलिस ने नक्सली कमांडर नीतीश यादव और इम्तियाज अंसारी के घर पर इश्तिहार साटा है। पुलिस निरीक्षक सह हरिहरगंज के थाना प्रभारी देवव्रत पोद्दार ने बताया कि पिछले वर्ष हरिहरगंज थाना के जगदीशपुर गांव में गाड़ी जलाने, रंगदारी मांगने को लेकर मामला दर्ज है। नक्सली नीतीश के बिहार के गयाजी जिला अंतर्गत टंडवाडीह घर पर इश्तिहार साटा गया है जबकि पलामू जिले के मोहम्मदगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत माहुर गांव में इम्तियाज अंसारी के घर पर इश्तिहार तामिला कराया गया है। नक्सलियों के परिजनों को शीघ्र दोनों को सरेंडर कराने के लिए प्रेरित करन का अनुरोध किया गया है।
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