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सुमित अग्रवाल हत्याकांड : दबिश के बीच पुरुषोत्तम सिंह ने न्यायालय में किया आत्मसमर्पण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रामगढ़
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दूसरे मामले के वारंट में किया सरेंडर, हत्या मामले में रिमांड पर लेकर पूछताछ की तैयारी रामगढ़, एक प्रतिनिधि। सुमित अग्रवाल हत्याकांड में नामजद

सुमित अग्रवाल हत्याकांड : दबिश के बीच पुरुषोत्तम सिंह ने न्यायालय में किया आत्मसमर्पण

रामगढ़, एक प्रतिनिधि। सुमित अग्रवाल हत्याकांड में नामजद आरोपित पुरुषोत्तम सिंह ने पुलिस की लगातार छापेमारी और दबिश के बीच रामगढ़ व्यवहार न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया है। हालांकि उसने सुमित अग्रवाल हत्याकांड में नहीं, बल्कि पूर्व से लंबित एक अन्य मामले में जारी वारंट के संबंध में न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण किया है।

पुलिस की पूछताछ

अब पुलिस हत्याकांड की जांच के सिलसिले में उसे रिमांड पर लेकर पूछताछ करने की तैयारी कर रही है। पुलिस सूत्रों के अनुसार हत्याकांड दर्ज होने के बाद से पुरुषोत्तम सिंह की तलाश में लगातार संभावित ठिकानों पर छापेमारी की जा रही थी। पुलिस की कार्रवाई तेज होने के बाद उसने न्यायालय का रुख किया और लंबित मामले में आत्मसमर्पण कर दिया। सूत्रों का कहना है कि सुमित अग्रवाल हत्याकांड की जांच में पुरुषोत्तम सिंह की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जा रही है। ऐसे में पुलिस जल्द ही न्यायालय में आवेदन देकर उसे पुलिस रिमांड पर लेने का प्रयास करेगी।

रिमांड और पूछताछ

रिमांड मिलने के बाद घटना की साजिश, वारदात से पहले की गतिविधियों, अन्य आरोपितों की भूमिका और हत्या के कारणों को लेकर उससे विस्तृत पूछताछ की जाएगी। गौरतलब है कि सुमित अग्रवाल हत्याकांड में अब तक एसआईटी तीन आरोपितों को गिरफ्तार कर चुकी है। पहले सूरज कुमार दास उर्फ छोटू को गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद सुमित सोनी और अभिषेक कुमार साव को गिरफ्तार कर उनकी निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त दो चाकू और एक बुलेट मोटरसाइकिल भी बरामद की गई थी।

अभी और गिरफ्तारियाँ संभावित

मामले में शामिल अन्य आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की छापेमारी अभी भी जारी है। पुलिस अधिकारियों ने इस संबंध में आधिकारिक रूप से कोई बयान जारी नहीं किया है। हालांकि जांच से जुड़े सूत्रों का कहना है कि पुरुषोत्तम सिंह से पूछताछ के बाद हत्याकांड के कई अहम पहलुओं से पर्दा उठ सकता है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच साक्ष्यों और तकनीकी तथ्यों के आधार पर आगे बढ़ा रही है।

सामान्य प्रश्न

पुरुषोत्तम सिंह ने किस मामले में आत्मसमर्पण किया है?
पुरुषोत्तम सिंह ने सुमित अग्रवाल हत्याकांड में नहीं, बल्कि पूर्व से लंबित एक अन्य मामले में जारी वारंट के संबंध में न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण किया है।
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