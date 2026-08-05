दुमका के शिक्षक की गुमशुदगी में प्राथमिकी

देवघर,प्रतिनिधि रिखिया थाना क्षेत्र में किराये के मकान में रहने वाले दुमका के एक शिक्षक की गुमशुदगी के मामले में पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शिक्षक की पत्नी बीना कुमारी के आवेदन पर मामला दर्ज किया गया है। पुलिस अब शिक्षक की तलाश के साथ उनके मोबाइल नंबरों और अन्य पहलुओं की जांच कर रही है। आवेदन के अनुसार बीना कुमारी मूल रूप से बिहार के मुंगेर जिले के संग्रामपुर थाना क्षेत्र के ईटवा गांव की रहने वाली हैं और वर्तमान में देवघर के तारनीडीह अवस्थित सीता वाटिका के समीप किराये के मकान में रहती हैं।

उनके पति दरोगा कुमार शर्मा 35 वर्ष दुमका जिले के जरमुंडी थाना क्षेत्र स्थित प्राथमिक विद्यालय जरमुंडी में शिक्षक के पद पर कार्यरत हैं। पत्नी ने बताया कि 21 जून 2026 को दोपहर करीब 1:30 बजे स्कूल से घर आने के बाद पति ने करीब 2 बजे गांव जाने की बात कही थी। उसी दिन शाम करीब 7:30 बजे मोबाइल पर अंतिम बार बातचीत हुई, जिसमें उन्होंने संग्रामपुर अवस्थित अपने गांव पहुंचने की जानकारी दी। उसके बाद अगले दिन से उनका मोबाइल बंद आने लगा और तब से उनका कोई पता नहीं चल सका। आवेदन में यह भी उल्लेख किया गया है कि शिक्षक पूर्व में भी बिना सूचना दिए कहीं चले जाते थे और बाद में वापस लौट आते थे। इसी कारण परिजनों ने पहले अपने स्तर पर काफी खोजबीन की, लेकिन सफलता नहीं मिलने पर रिखिया थाना में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने पत्नी के आवेदन के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस संबंधित मोबाइल नंबरों की कॉल डिटेल, संभावित लोकेशन और अन्य तकनीकी साक्ष्यों की मदद से शिक्षक की तलाश में जुटी है।