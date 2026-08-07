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पड़ोसी युवक ने किशोरी को किया अगवा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कौशाम्बी
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सैनी थाना क्षेत्र के एक व्यक्ति ने बताया कि उसकी 16 साल की बेटी संदिग्ध अवस्था में लापता हो गई। जांच में पता चला कि गांव का युवक उसे बहला-फुसलाकर ले गया है। पुलिस ने आरोपी संजय और किशोरी की तलाश शुरू कर दी है और अगाह करने की धारा में एफआईआर दर्ज की गई है।

पड़ोसी युवक ने किशोरी को किया अगवा

सैनी थाना क्षेत्र के एक व्यक्ति ने बताया कि पांच अगस्त की रात उसकी 16 साल की बेटी संदिग्ध दशा में लापता हो गई। खोजबीन के दौरान पता चला कि गांव का ही रहने वाला युवक बहला-फुसलाकर उसे अगवा कर ले गया है। मामले की शिकायत पर मुकदमा कायम कर पुलिस ने आरोपी संजय पुत्र विनोद व किशोरी की तलाश शुरू कर दी है। अपहरण की धारा में एफआईआर लिखी गई है।

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