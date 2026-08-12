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सैफई में रविवार को महिला कांस्टेबल की मौत, दो दिन बाद गांव में पहुंचा शव

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सहारनपुर
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नकुड़ क्षेत्र के गांव रामगढ़ निवासी महिला कांस्टेबल प्रियंका की रविवार को जहर खाने के बाद मौत हो गई। परिवार ने पति पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने और हत्या का आरोप लगाया। पुलिस ने पति को हिरासत में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। प्रियंका के दो बेटियों के सिर से मां का साया उठ गया है।

सैफई में रविवार को महिला कांस्टेबल की मौत, दो दिन बाद गांव में पहुंचा शव

नकुड़। सैफई में तैनात नकुड़ क्षेत्र के गांव रामगढ़ निवासी महिला कांस्टेबल प्रियंका की रविवार को जहर खाने के बाद मौत हो गई। रविवार को सैफई में हुई मौत के बाद पोस्टमार्टम समेत अन्य कार्रवाई में दो दिन लग गए और मंगलवार को उसका शव गांव रामगढ़ पहुंचा। शव पहुंचते ही परिवार में कोहराम मच गया। परिजनों ने पति पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने और जहर देकर हत्या करने का आरोप लगाते हुए सैफई थाने में तहरीर दी है। पुलिस ने आरोपी पति को हिरासत में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। गांव रामगढ़ निवासी नाथीराम के मुताबिक उनकी बेटी प्रियंका (30) वर्ष 2019 में उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल के पद पर भर्ती हुई थी। वर्तमान में उसकी तैनाती सैफई में थी। परिजनों के अनुसार प्रियंका ने वर्ष 2023 में रामपुर मनिहारान थाना क्षेत्र के गांव सिंहखेड़ा निवासी सजातीय युवक से प्रेम विवाह किया था। परिजनों के मुताबिक रविवार को प्रियंका के पति ने फोन कर उसके जहर खाने की सूचना दी। जानकारी मिलते ही परिजन सैफई पहुंचे। उस समय प्रियंका का उपचार चल रहा था, लेकिन चिकित्सकों के प्रयास के बावजूद उसकी जान नहीं बच सकी। प्रियंका की मौत के बाद सैफई में पुलिस की ओर से आवश्यक कार्रवाई और पोस्टमार्टम कराया गया। इसके बाद मंगलवार को उसका शव पैतृक गांव रामगढ़ लाया गया। दो दिन बाद शव गांव पहुंचते ही परिजनों और ग्रामीणों में शोक की लहर दौड़ गई। गमगीन माहौल में परिजनों ने शव को सुपुर्द-ए-खाक कर दिया। प्रियंका के परिवार में उसकी मौत से मातम पसरा है। परिजनों का कहना है कि जिस बेटी ने वर्ष 2019 में पुलिस की नौकरी हासिल कर परिवार का नाम रोशन किया था, उसकी इस तरह हुई मौत ने पूरे परिवार को झकझोर दिया है। मृतका के परिजनों ने प्रियंका के पति पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि प्रियंका का पति बेरोजगार था और उसके साथ इटावा पुलिस लाइन में रहता था। परिजनों का आरोप है कि वह आए दिन प्रियंका को दहेज के लिए प्रताड़ित करता था。

परिजनों के अनुसार शादी के कुछ माह बाद ही पति ने प्रियंका की मायके वालों से बातचीत भी बंद करा दी थी। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रियंका ने जहर खाकर आत्महत्या नहीं की, बल्कि उसे जहर देकर मारा गया है। हालांकि, इन आरोपों की पुलिस जांच कर रही है।

0-पुलिस ने पति को हिरासत में लिया

-परिजनों की तहरीर के बाद सैफई पुलिस ने प्रियंका के पति को हिरासत में ले लिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट तथा अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। पुलिस इस बात की भी पड़ताल कर रही है कि प्रियंका ने किन परिस्थितियों में जहर खाया और घटना से पहले उसके और पति के बीच क्या हुआ था। परिजनों के आरोपों की भी जांच की जा रही है।

दो मासूम बेटियों के सिर से उठा मां का साया

-प्रियंका की मौत से उसकी दो मासूम बेटियां भी मां से हमेशा के लिए दूर हो गईं। परिजनों के मुताबिक एक बेटी करीब दो वर्ष की है, जबकि दूसरी की उम्र महज छह माह है। मां की मौत के बाद दोनों बच्चियों के सिर से ममता का साया उठ गया है। रामगढ़ गांव में मंगलवार को प्रियंका का शव पहुंचने के बाद बड़ी संख्या में ग्रामीण शोक जताने के लिए परिवार के घर पहुंचे। पुलिस मामले की जांच में जुटी है और अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट व जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की उम्मीद है।

सामान्य प्रश्न

प्रियंका की मौत का कारण क्या है?
प्रियंका की मौत जहर खाने के कारण हुई है।
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