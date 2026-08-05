युवती से जुड़े मामले की जांच में देवघर पहुंची बांका पुलिस
देवघर,प्रतिनिधियुवती से जुड़े एक मामले की जांच के सिलसिले में बिहार के बांका जिले की पुलिस देवघर पहुंची। पुलिस टीम ने देवघर साइबर थाना पहुंचकर संबंध
देवघर,प्रतिनिधि युवती से जुड़े एक मामले की जांच के सिलसिले में बिहार के बांका जिले की पुलिस देवघर पहुंची। पुलिस टीम ने देवघर साइबर थाना पहुंचकर संबंधित युवती से पूछताछ की। हालांकि, इस संबंध में न तो बिहार पुलिस और न ही देवघर पुलिस ने आधिकारिक रूप से किसी प्रकार की जानकारी साझा की है। जानकारी के अनुसार, बांका पुलिस एक युवक-युवती से जुड़े मामले की जांच के क्रम में देवघर पहुंची थी। पुलिस टीम ने साइबर थाना में आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद संबंधित युवती से पूछताछ की और मामले से जुड़े कुछ बिंदुओं पर जानकारी हासिल की।
पूछताछ पूरी होने के बाद टीम वापस लौट गई। सूत्रों के अनुसार मामला दो राज्यों से जुड़ा होने के कारण जांच के विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखते हुए बांका पुलिस देवघर पहुंची थी। हालांकि, जांच किस मामले को लेकर की जा रही है और युवती से किन बिंदुओं पर पूछताछ हुई, इसका खुलासा पुलिस अधिकारियों ने नहीं किया है।
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