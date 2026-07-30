योग शिक्षक भर्ती फर्जीवाड़ा: मुख्य आरोपी की तलाश में दिल्ली जाएगी पुलिस

आजमगढ़, वरिष्ठ संवाददाता। परिषदीय विद्यालयों में योग शिक्षकों की तैनाती के नाम पर दो करोड़ रुपये से अधिक की ठगी के मामले में पुलिस अब मुख्य आरोपी की तलाश में दिल्ली जाएगी। पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी के साथ ही मेक्स आइडिया मेडिटेशन नामक एनजीओ की गतिविधियों और उसके संचालन से जुड़ी जानकारी भी जुटाएगी। पुलिस जांच में अब तक सामने आया है कि दिल्ली निवासी गणेश उपाध्याय पूरे फर्जीवाड़े का मास्टरमाइंड था। आरोप है कि उसने सुनियोजित तरीके से मुबारकपुर के पुरानी बस्ती निवासी रितेश वर्मा से दो लाख रुपये लेकर उसे मेक्स आइडिया मेडिटेशन का जिला समन्वयक (कोऑर्डिनेटर) बनाया। इस पूरे खेल में लखनऊ में रहने वाले मुबारकपुर निवासी संदीप गुप्ता ने भी उसका सहयोग किया। जांच के अनुसार, रितेश वर्मा की पत्नी को एक लाख रुपये लेकर सठियांव क्षेत्र के एक प्राथमिक विद्यालय में योग प्रशिक्षक के रूप में तैनाती दिलाई गई। पुलिस का कहना है कि योग शिक्षकों की नियुक्ति के लिए बीएसए और बीईओ कार्यालयों के नाम से जारी पत्र भी गणेश उपाध्याय के माध्यम से तैयार कराए गए। रितेश वर्मा और उसकी पत्नी को मेक्स आइडिया मेडिटेशन के नाम से तीन माह तक मानदेय भी दिया गया। फर्जी नियुक्ति पत्र और वेतन मिलने के बाद अन्य अभ्यर्थियों का भरोसा बढ़ा और वे भी ठगी का शिकार होते चले गए। पुलिस का कहना है कि जांच आगे बढ़ने के साथ ही फर्जीवाड़े की परतें खुल रही हैं। अब मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी और एनजीओ की भूमिका की पड़ताल के लिए दिल्ली में भी जांच की जाएगी。