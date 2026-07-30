योग शिक्षक भर्ती फर्जीवाड़ा: मुख्य आरोपी की तलाश में दिल्ली जाएगी पुलिस
जिले के परिषदीय स्कूलों में योग शिक्षकों की तैनाती के नाम पर हुए फर्जीवाड़े और दो करोड़ रुपये से अधिक की ठगी के मामले में मुख्य आरोपी की तलाश में पुलि
आजमगढ़, वरिष्ठ संवाददाता। परिषदीय विद्यालयों में योग शिक्षकों की तैनाती के नाम पर दो करोड़ रुपये से अधिक की ठगी के मामले में पुलिस अब मुख्य आरोपी की तलाश में दिल्ली जाएगी। पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी के साथ ही मेक्स आइडिया मेडिटेशन नामक एनजीओ की गतिविधियों और उसके संचालन से जुड़ी जानकारी भी जुटाएगी। पुलिस जांच में अब तक सामने आया है कि दिल्ली निवासी गणेश उपाध्याय पूरे फर्जीवाड़े का मास्टरमाइंड था। आरोप है कि उसने सुनियोजित तरीके से मुबारकपुर के पुरानी बस्ती निवासी रितेश वर्मा से दो लाख रुपये लेकर उसे मेक्स आइडिया मेडिटेशन का जिला समन्वयक (कोऑर्डिनेटर) बनाया। इस पूरे खेल में लखनऊ में रहने वाले मुबारकपुर निवासी संदीप गुप्ता ने भी उसका सहयोग किया। जांच के अनुसार, रितेश वर्मा की पत्नी को एक लाख रुपये लेकर सठियांव क्षेत्र के एक प्राथमिक विद्यालय में योग प्रशिक्षक के रूप में तैनाती दिलाई गई। पुलिस का कहना है कि योग शिक्षकों की नियुक्ति के लिए बीएसए और बीईओ कार्यालयों के नाम से जारी पत्र भी गणेश उपाध्याय के माध्यम से तैयार कराए गए। रितेश वर्मा और उसकी पत्नी को मेक्स आइडिया मेडिटेशन के नाम से तीन माह तक मानदेय भी दिया गया। फर्जी नियुक्ति पत्र और वेतन मिलने के बाद अन्य अभ्यर्थियों का भरोसा बढ़ा और वे भी ठगी का शिकार होते चले गए। पुलिस का कहना है कि जांच आगे बढ़ने के साथ ही फर्जीवाड़े की परतें खुल रही हैं। अब मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी और एनजीओ की भूमिका की पड़ताल के लिए दिल्ली में भी जांच की जाएगी。
बीएसए की दूसरी पूछताछ
दोबारा बयान देने नहीं पहुंचे बीएसए योग शिक्षक भर्ती फर्जीवाड़े की जांच के सिलसिले में पुलिस ने बुधवार को बेसिक शिक्षा अधिकारी (बीएसए) को दोबारा पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन वह बयान दर्ज कराने नहीं पहुंचे। काफी इंतजार के बाद पुलिस ने एक कर्मचारी को उनके कार्यालय भेजा। पुलिस ने बीएसए से इस मामले में सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी (एएओ) की ओर से जारी पत्रों के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा था। बीएसए ने पुलिस कर्मी को बताया कि पुराने अभिलेखों की तलाश कराई जा रही है। उधर, तत्कालीन सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी रामयश यादव ने पूछताछ में दावा किया था कि बीएसए की अनुपस्थिति में वह उनके नाम से पत्र जारी करते थे। पुलिस ने उनसे ऐसे पत्र प्रस्तुत करने को कहा था, लेकिन बुधवार को वह भी कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं करा सके।
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