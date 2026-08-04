युवती से छेड़छाड़ करने वाले शोहदे के खिलाफ मुकदमा दर्ज

युवती से छेड़छाड़ करने वाले शोहदे के खिलाफ मुकदमा दर्ज
मेजा के एक गांव में युवती से छेड़खानी का मामला सामने आया है। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि एक युवक ने उसे जबरन अपने घर में खींचकर अश्लील हरकतें कीं। युवती ने अपने पिता के साथ आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कराया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
मेजा, हिन्दुस्तान संवाद। क्षेत्र के एक गांव में युवती से छेड़खानी मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पीड़िता ने मेजा पुलिस को बताया वह एक जुलाई को सुबह 11 बजे घर से सामान लेने के लिए दुकान जा रही थी कि पहले से घात लगाए युवक ने उसे रोक अपने घर के एक कमरे में जबरन खींच ले गया। वहां वह अश्लील हरकत करने लगा।बेटी किसी तरह युवक के चंगुल से छूटी तो घर पहुंच आपबीती बताई। पिता संग पहुंची युवती ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है।
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