फर्जी वीजा एजेंसी के फरार संचालक की तलाश तेज

​मुजफ्फरपुर, हिप्र। छाता चौक स्थित एक इंटरनेशनल एजेंसी द्वारा विदेश भेजने के नाम पर की गई 77 हजार रुपये की ठगी मामले में पुलिस की जांच तेज हो गई है। मंगलवार को सीतामढ़ी के मो. जुमन की शिकायत पर पुलिस जब एजेंसी के ठिकाने पर पहुंची तो ताला लटका मिला। इसके बाद पुलिस ने फरार संचालक मो. चांद और मो. आलम की तलाश तेज कर दी है। पुलिस की पूछताछ में पीड़ित पिता-पुत्र ने आरोप लगाया कि एजेंसी बिना वैध लाइसेंस के बड़े पैमाने पर फर्जी वीजा का कारोबार कर रही थी। मो. जुमन के अनुसार, बीते 21 फरवरी को अपने और बेटे के नाम पर दो विदेश यात्रा वीजा बनवाने के लिए उक्त इंटरनेशनल एजेंसी के मालिक मो. चांद और उसके सहयोगी मो. आलम से संपर्क किया था।