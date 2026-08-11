फर्जी वीजा एजेंसी के फरार संचालक की तलाश तेज
- छाता चौक पर में चल रहा था अवैध नेटवर्क - दुबई और कतर
मुजफ्फरपुर, हिप्र। छाता चौक स्थित एक इंटरनेशनल एजेंसी द्वारा विदेश भेजने के नाम पर की गई 77 हजार रुपये की ठगी मामले में पुलिस की जांच तेज हो गई है। मंगलवार को सीतामढ़ी के मो. जुमन की शिकायत पर पुलिस जब एजेंसी के ठिकाने पर पहुंची तो ताला लटका मिला। इसके बाद पुलिस ने फरार संचालक मो. चांद और मो. आलम की तलाश तेज कर दी है। पुलिस की पूछताछ में पीड़ित पिता-पुत्र ने आरोप लगाया कि एजेंसी बिना वैध लाइसेंस के बड़े पैमाने पर फर्जी वीजा का कारोबार कर रही थी। मो. जुमन के अनुसार, बीते 21 फरवरी को अपने और बेटे के नाम पर दो विदेश यात्रा वीजा बनवाने के लिए उक्त इंटरनेशनल एजेंसी के मालिक मो. चांद और उसके सहयोगी मो. आलम से संपर्क किया था।
एक वीजा की कीमत 85 हजार रुपये तय की थी। आरोपियों ने पहले उन्हें दुबई में नाई की नौकरी का झांसा देकर 77 हजार रुपए ठग लिए। फिर कतर जाने के लिए बोला गया। इनकार करने पर आरोपितों द्वारा धमकियां दी जा रही हैं। पुलिस का कहना है कि दोनों पीड़ितों के बैंक ट्रांजेक्शन और ऑनलाइन भुगतान के साक्ष्यों को खंगाला जा रहा है। साथ ही एजेंसी के पास रिक्रूटमेंट का कोई वैध सरकारी लाइसेंस था या नहीं, इसकी जानकारी जुटाई जा रही है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें