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फर्जी वीजा एजेंसी के फरार संचालक की तलाश तेज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
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- छाता चौक पर में चल रहा था अवैध नेटवर्क - ​दुबई और कतर

फर्जी वीजा एजेंसी के फरार संचालक की तलाश तेज

​मुजफ्फरपुर, हिप्र। छाता चौक स्थित एक इंटरनेशनल एजेंसी द्वारा विदेश भेजने के नाम पर की गई 77 हजार रुपये की ठगी मामले में पुलिस की जांच तेज हो गई है। मंगलवार को सीतामढ़ी के मो. जुमन की शिकायत पर पुलिस जब एजेंसी के ठिकाने पर पहुंची तो ताला लटका मिला। इसके बाद पुलिस ने फरार संचालक मो. चांद और मो. आलम की तलाश तेज कर दी है। पुलिस की पूछताछ में पीड़ित पिता-पुत्र ने आरोप लगाया कि एजेंसी बिना वैध लाइसेंस के बड़े पैमाने पर फर्जी वीजा का कारोबार कर रही थी। मो. जुमन के अनुसार, बीते 21 फरवरी को अपने और बेटे के नाम पर दो विदेश यात्रा वीजा बनवाने के लिए उक्त इंटरनेशनल एजेंसी के मालिक मो. चांद और उसके सहयोगी मो. आलम से संपर्क किया था।

एक वीजा की कीमत 85 हजार रुपये तय की थी। आरोपियों ने पहले उन्हें दुबई में नाई की नौकरी का झांसा देकर 77 हजार रुपए ठग लिए। फिर कतर जाने के लिए बोला गया। इनकार करने पर आरोपितों द्वारा धमकियां दी जा रही हैं। पुलिस का कहना है कि दोनों पीड़ितों के बैंक ट्रांजेक्शन और ऑनलाइन भुगतान के साक्ष्यों को खंगाला जा रहा है। साथ ही एजेंसी के पास रिक्रूटमेंट का कोई वैध सरकारी लाइसेंस था या नहीं, इसकी जानकारी जुटाई जा रही है।

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