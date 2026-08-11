महिला की मौत में पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलेगा राज
बिंदकी में एक महिला की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई। पुलिस दहेज उत्पीड़न और मारपीट के आरोपों की जांच कर रही है। मृतका के भाई ने आरोप लगाया है कि ससुरालियों ने उसे प्रताड़ित किया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मौत का कारण स्पष्ट होने की उम्मीद है। ससुराली अभी फरार हैं।
बिंदकी। दहेज उत्पीड़न और बांझ कहकर प्रताड़ित करने से लेकर मारपीट के आरोपों पर पुलिस महिला के मौत की गुत्थी सुलझाने में जुटी है। करंट से मौत का पर्दाफाश पोस्टमार्टम रिपोर्ट से होना तय है। घटना के बाद से ससुराली अभी तक फरार है। जिससे महिला का शव मायका पहुंचा तो परिजनों की चीत्कार गूंज उठी। नगर के मोहल्ला कजियाना निवासी जावेद की 40 वर्षीय पत्नी बीती शाम अपने कमरे में थी। देर तक बाहर न आने पर परिजनों ने दरवाजा खटखटाया लेकिन अंदर से कोई प्रतिक्रिया न आने पर दरवाजा तोड़ दिया। महिला को बेसुध फर्श पर पड़ा देख करंट से मौत होने का अंदेशा लगाया जाने लगा।
सड़क के दूसरी तरह स्थित महिला के मायका पक्ष पहुंचा और आरोप लगाए तो ससुराली फरार हो गए। मंगलवार को मृतका के भाई तारिक द्वारा पुलिस में दी तहरीर में आरोप लगाया कि ससुरालियों के द्वारा पूर्व में मारपीट की जा चुकी है, दहेज से लेकर बांझ तक कहकर प्रताड़ित किया जाता रहा है। माना जा रहा है कि महिला के चेहरे में उभरे निशान से हत्या का संदेह जताया जा रहा है। वहीं ससुरालियों के फरार होने पर शव महिला के मायका पहुंचा तो परिजनों की चीख पुकार मच गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। कोतवाल शैलेष सिंह ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत का स्पष्ट कारण बताया जा सकता है। मामले की पुलिस जांच कर रही है।
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