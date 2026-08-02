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सीओ के लिखित आश्वासन पर माने लोग, किशोर का हुआ अंतिम संस्कार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, महाराजगंज
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महराजगंज के पुरंदरपुर क्षेत्र में रोहिन नदी में डूबे किशोर का शव परिजनों ने काफी मान-मनौव्वल के बाद अंतिम संस्कार किया। किशोर की हत्या का आरोप लगाते हुए परिजनों ने पहले अंतिम संस्कार से इनकार किया था। पुलिस ने कुछ लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है।

सीओ के लिखित आश्वासन पर माने लोग, किशोर का हुआ अंतिम संस्कार
सीओ के लिखित आश्वासन पर माने लोग, किशोर का हुआ अंतिम संस्कार

महराजगंज, हिन्दुस्तान टीम। पुरंदरपुर क्षेत्र के कानपुर नर्सरी के पास रोहिन नदी में डूबे किशोर के शव का अंतिम संस्कार रविवार को परिजन काफी मान-मनौव्वल के बाद किए। शनिवार की शाम शव पहुंचने के बाद किशोर की हत्या का आरोप लगाते हुए परिजनों ने कार्रवाई की मांग को लेकर अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया था। दरवाजे पर शव रखकर हंगामा कर दिया था। सूचना पर चार थानों की पुलिस के साथ पहुंचे सीओ नौतनवा बसंत सिंह ने परिजनों को मनाना शुरू किया, लेकिन लोग नहीं माने। रविवार की शाम सीओ के लिखित आश्वासन के बाद परिजन अंतिम संस्कार के लिए तैयार हुए और रोहिन के कल्याणपुर घाट पर किशोर का अंतिम संस्कार किया गया।

पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और पूछताछ के लिए कुछ लोगों को उठाया है。

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परिजनों की शिकायत

सिसहनिया उर्फ शीशमहल निवासी हरिश्चन्द्र अग्रहरी ने पुरन्दरपुर पुलिस को दी तहरीर में लिखा है कि उसके 17 वर्षीय पुत्र तरुन अग्रहरी को बीते गुरुवार को दिन में 12 बजे घर से उसके दोस्त बाइक पर बिठाकर कानपुर नर्सरी ले गए। वहां ले जाकर उसकी हत्या करने के बाद शव को रोहिन नदी में फेंक दिया। सूचना दी कि वह डूब गया है। काफी तलाश के बाद शुक्रवार को 24 घंटे बाद उसका शव बरामद हुआ था।

परिजनों का हंगामा

शव बरामद होते ही परिजनों में कोहराम मच गया। किशोर के पिता ने उसके दोस्तों पर हत्या का आरोप लगाकर कार्रवाई की मांग की थी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिये भेजकर जांच शुरू की थी। शनिवार की शाम शव घर पहुंचते ही परिजनों ने हंगामा कर दिया और कहा कि जब तक आरोपित गिरफ्तार नहीं कर लिये जाते तब तक बे अंतिम संस्कार नहीं करेंगे।

आरोप और जांच

आठ लोगों पर परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। तरून अग्रहरी तीन भाइयों में दूसरे नंबर का था। हाईस्कूल में पढ़ता था। परिजनों के अनुसार वह दोस्तों के साथ घूमने का शौकीन था और इसी शौक ने उसकी जान ले ली। बड़े भाई राहुल अग्रहरी, पिता, माता व छोटे भाई का रो-रो कर बुरा हाल है।

पुलिस की तत्परता

सीओ समेत चार थाने की पुलिस दूसरे दिन भी रही। किशोर के गांव शव पहुंचने पर एहतियात के तौर पर सीओ नौतनवा ने परसामलिक, बरगदवा, नौतनवा व पुरन्दरपुर थानाध्यक्ष समेत पुलिस फोर्स लगा दी थी। दूसरे दिन रविवार को भी पुलिस मौजूद रही। पुलिस की मौजूदगी में अंतिम संस्कार हुआ।

सीओ नौतनवा बसंत सिंह ने बताया कि परिजनों को समझा-बुझाकर और कारवाई का आश्वासन देकर शव का अंतिम संस्कार करा दिया गया है। आरोपी पुलिस हिरासत में हैं। पूछताछ व जांच-पड़ताल कर कार्रवाई की जाएगी।

सामान्य प्रश्न

किशोर का नाम क्या था?
किशोर का नाम तरुन अग्रहरी था।
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