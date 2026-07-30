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बांका : जीतू मंडल मौत मामले में पुलिस की जांच तेज, आरोपियों की गिरफ्तारी को छापेमारी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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बांका से संतोष बांका, एक संवाददाता। शंभूगंज बाजार के समीप केहनीचक गांव में

बांका : जीतू मंडल मौत मामले में पुलिस की जांच तेज, आरोपियों की गिरफ्तारी को छापेमारी

बांका से संतोष बांका, एक संवाददाता।शंभूगंज बाजार के समीप केहनीचक गांव में जीतू मंडल की संदिग्ध मौत के मामले में पुलिस ने जांच तेज कर दी है। घटना के बाद से नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार संभावित ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है और दोषियों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। घटना के बाद मृतक के परिजनों में शोक एवं आक्रोश का माहौल है। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर आवश्यक साक्ष्य जुटाए हैं तथा आसपास के लोगों से पूछताछ भी की है।

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थाना पुलिस का कहना है कि वैज्ञानिक एवं तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर अनुसंधान आगे बढ़ाया जा रहा है। पुलिस ने भरोसा दिलाया है कि मामले में किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा और जल्द ही गिरफ्तारी कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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