ईओ हत्याकांड : मगध रेंज आईजी ने गठित की एसआईटी
-औरंगाबाद एसपी के नेतृत्व में आठ तेज तर्रार अफसर करेंगे जांच -तय समय सीमा में
रोहतास के डालमियानगर नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी विमल कुमार के हत्या मामले में पुलिस ने जांच तेज कर दी है। मामले की गंभीरता को देखते हुए सोमवार को मगध प्रक्षेत्र के आईजी विकास वैभव ने औरंगाबाद एसपी उपेंद्र नाथ वर्मा के नेतृत्व में आठ सदस्यीय एसआईटी का गठन कर दिया है। एसआईटी को हत्या की साजिश का पर्दाफाश करने, सभी आरोपितों की भूमिका की जांच करने व निर्धारित समय सीमा के अंदर जांच रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है। एक अगस्त को हुई हत्या के मामले में मृतक की पत्नी के आवेदन पर बारूण थाने में केस र्ज किया गया है। प्रारंभिक कार्रवाई के दौरान पुलिस ने वाहन चालक मिथिलेश कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि पुलिस का मानना है कि हत्या की साजिश में अन्य लोगों की भी संलिप्तता हो सकती है। पूरे मामले की निष्पक्ष जांच के लिए एसआईटी गठित की गई है。
जांच टीम का गठन
जांच टीम में औरंगाबाद व रोहतास पुलिस के अनुभवी अधिकारी, संबंधित एसडीपीओ, पुलिस निरीक्षक, थानाध्यक्ष, डीआईयू सेल के पदाधिकारी व तकनीकी जांच से जुड़े अधिकारी शामिल किए गए हैं। टीम को एफएसएल, तकनीकी शाखा और स्थानीय पुलिस के समन्वय से डिजिटल, इलेक्ट्रॉनिक, वैज्ञानिक और भौतिक साक्ष्यों का विश्लेषण कर निष्कर्ष तक पहुंचने का दायित्व सौंपा गया है।
जांच की निष्पक्षता
मगध प्रक्षेत्र के आईजी ने कहा कि अनुसंधान के दौरान यदि किसी भी व्यक्ति की संलिप्तता सामने आती है तो उसे किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा और उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी।
प्रश्नोत्तर
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