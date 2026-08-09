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मथुरा स्थित कृष्ण जन्मभूमि पर कार सेवा के आह्वान पर सतर्कता

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बदायूं
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सोशल मीडिया संदेश के बाद स्थानीय पुलिस -प्रशासन सतर्क हुआसोशल मीडिया संदेश के बाद स्थानीय पुलिस-प्रशासन सतर्क हुआसोशल मीडिया संदेश के बाद स्थानीय पुलि

मथुरा स्थित कृष्ण जन्मभूमि पर कार सेवा के आह्वान पर सतर्कता

बिसौली, संवाददाता। मथुरा स्थित श्रीकृष्ण जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण के लिए महामंडलेश्वर डॉ. सच्चिदानंद महाराज के कार सेवा के आह्वान से जुड़े सोशल मीडिया संदेश के बाद पुलिस-प्रशासन सतर्क हो गया। हिंदू रक्षा दल से जुड़े बिसौली क्षेत्र के भरतपुर गांव निवासी एक युवक का कार सेवा में पहुंचने की घोषणा वाला वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित होने के बाद पुलिस ने उसकी पहचान और लोकेशन ट्रेस की। पुलिस के अनुसार युवक की लोकेशन चंदौसी क्षेत्र में मिली। सूचना पर पुलिस टीम वहां पहुंची, लेकिन युवक मौके पर नहीं मिला। जांच के दौरान पता चला कि युवक चंदौसी के एक निजी अस्पताल में कार्यरत है।

पुलिस ने उससे संपर्क कर मामले की जानकारी ली।क्षेत्र में संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस लगातार सोशल मीडिया पर नजर रख रही है। दबतोरी चौकी प्रभारी विक्रांत आर्य को भी सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि किसी भी अपुष्ट सूचना या अफवाह पर विश्वास न करें और उसे आगे प्रसारित करने से बचें। सीओ अंशुमान श्रीवास्तव ने बताया कि युवक से संपर्क हो गया है। उसने मथुरा-वृंदावन जाकर कार सेवा में शामिल होने का कार्यक्रम निरस्त कर दिया है। उन्होंने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है।

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