संतकबीरनगर जिले में शेयर मार्केट में निवेश के नाम पर करोड़ों रुपये की ठगी करने वाले गिरोह के सरगना धनंजय शुक्ला और पत्नी रजनी प्रजापति नेपाल में छिपे हुए हैं। पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास तेज कर दिए हैं, जबकि उनकी आर्थिक गतिविधियों और नेटवर्क की जांच की जा रही है।

करोड़ों की शेयर मार्केट ठगी के दो खिलाड़ी नेपाल में, गिरफ्तारी बनी चुनौती

संतकबीरनगर, हिन्दुस्तान टीम। संतकबीरनगर जिले में शेयर मार्केट में निवेश के नाम पर कई गुना मुनाफे का झांसा देकर करोड़ों रुपये की ठगी करने वाले गिरोह के दो अहम खिलाड़ी पुलिस की गिरफ्त से बचने के लिए नेपाल में शरण लिए हुए हैं। पुलिस जांच में सामने आया है कि गिरोह के सरगना धनंजय शुक्ला और उसकी पत्नी रजनी प्रजापति की कंपनी टीवीएस सॉल्युशंस में एडमिन के रूप में कार्यरत दोनों किरदार निवेशकों को कंपनी से जोड़ने, बड़े मुनाफे का भरोसा दिलाने और अधिक से अधिक लोगों से निवेश कराने में सक्रिय भूमिका निभाते थे। दोनों के नेपाल भागने का सुराग मिलने के बाद पुलिस और जांच एजेंसियों ने गिरफ्तारी की कवायद तेज कर दी है। वहीं, फरार आरोपियों की भूमिका, आर्थिक लेन-देन और सीमा पार और अन्य राज्यों तक फैले नेटवर्क की परतें भी खंगाली जा रही हैं।

गैंग का मुख्य आरोपी जालसाज गैंग का मुख्य आरोपी कुशीनगर के हाटा क्षेत्र के मुंडेरा उपाध्याय का रहने वाला धनन्जय शुक्ला और उसका पार्टनर छत्तीसगढ़ के विलासपुर की रहने वाली आरोपी रजनी प्रजापति 05 साल पहले गोरखपुर के सहजनवा में आए और स्कूलों व फर्मों में घूम-घूम कर साफ्टवेयर बनाने का काम शुरू किए। फिर ट्रेडिंग टीवीएस सलूशन कंपनी और बेवसाइट बनाए, जो पार्टनरशिप में जीएसटी रिटर्न का पंजीकरण कराएं। उस ट्रेडिंग में एआईआईपीएल ऐप से जोड़ दिए। फिर धीरे-धीरे ट्रेडिंग करने के लिए कुछ लोगों को तैयार किया। एआईआईपीएल के माध्यम से वर्चुअल वॉलेट बनाकर 400 से अधिक लोगों से करीब 30 करोड़ रुपये ऐंठ लिए। पुलिस की विवेचना से महुली क्षेत्र के गायघाट के रहने वाले विक्रांत प्रकाश सिंह और चंदहर के सत्य प्रकाश यादव, बेलाडीह के रामकेश मौर्या और बस्ती जिले के पुरानी बस्ती क्षेत्र के गिदहीखुर्द निवासी अमित श्रीवास्तव का नाम प्रकाश में आया है। प्रकाश में आए गैंग सरगना के सहयोगी 04 आरोपियों के 14 खाते मिले। सरगना और उसकी पत्नी को पुलिस ने 18 मई को जेल भेज दिया था। जबकि 06 जुलाई को आरोपी विक्रांत प्रकाश सिंह और सत्यप्रकाश को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। पुलिस सूत्रों की माने तो आरोपी रामकेश मौर्या की अंतिम लोकेशन मगहर और अमित श्रीवास्तव की अंतिम लोकेशन बस्ती में मिली थी। उसके बाद से दोनों की मोबाइलें बंद हो गई। पुलिस की गिरफ्तारी से बचने के लिए दोनों आरोपियों ने नेपाल की राह पकड़ ली है। वे अपने किसी करीबी और रिश्तेदार के भी संपर्क में नहीं है। पुलिस फरार दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए नेटवर्क तलाश रही है।

कोठी कुर्क की कार्रवाई सरगना की पत्नी की लखनऊ में खरीदी एक करोडों की कोठी हुई कुर्क

शेयर मार्केट में निवेश के नाम पर करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी करने वाले गिरोह के सरगना धनंजय शुक्ला और और उसकी पत्नी रजनी प्रजापति के स्वामित्व वाली प्लॉट संख्या-61 जेबी वैली गार्डन थाना पारा जनपद लखनऊ स्थित संपत्ति के संबंध में धारा 107 बीएनएसएस के तहत कुर्क की कार्रवाई की गई। उक्त संपत्ति अभियुक्तों के जरिए करीब 65 लाख में क्रय की गई थी। जिसकी वर्तमान अनुमानित बाजार कीमत लगभग 01 करोड़ है। न्यायालय के आदेश के अनुपालन में उक्त संपत्ति को जब्त/कुर्क कराया जा चुका है। साथ ही अन्य सह-अभियुक्तों की अवैध रूप से अर्जित संपत्तियों के विरुद्ध भी विधिक कार्रवाई की जा रही है।

एसपी संदीप कुमार मीना ने बताया कि मुख्य आरोपी द्वारा अपराध से अर्जित धन से लखनऊ में खरीदे करीब एक करोड़ रुपये के मकान को धारा 107 बीएनएसएस के तहत कुर्की की कार्रवाई की गई। जबकि विवेचना में सह-अभियुक्त विक्रांत प्रकाश सिंह की करीब 04 करोड़ मूल्य की संपत्ति चिन्हित की गई है। उक्त संपत्ति की जब्ती/कुर्की के लिए धारा 107 बीएनएसएस के अंतर्गत रिपोर्ट न्यायालय में प्रेषित की जा चुकी है, जो वर्तमान में विचाराधीन है। फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस प्रयास कर रही है। इस अंतरराज्यीय गिरोह से जुड़े सदस्यों को बख्शा नहीं जाएगा।