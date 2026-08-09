दो किशोरों की संदिग्ध मौत में जांच तेज

देवघर, प्रतिनिधि। कुंडा थाना क्षेत्र के तपोवन पहाड़ के समीप करीब ग्यारह दिनों पूर्व पानी भरे गड्ढे से दो किशोरों के शव मिलने के मामले में पुलिस ने जांच तेज कर दी है। प्राथमिकी दर्ज होने के बाद पुलिस ने मामले से जुड़े चार नाबालिगों को पूछताछ के लिए थाना बुलाया है। पुलिस सभी से अलग-अलग पूछताछ कर घटना के दिन की गतिविधियों और मृतकों से उनके संपर्क के संबंध में जानकारी जुटा रही है। पुलिस का प्रयास है कि घटनाक्रम की कड़ी को जोड़कर मौत की वास्तविक वजह तक पहुंचा जा सके। गौरतलब है कि 28 जुलाई की शाम कुंडा थाना क्षेत्र निवासी 14 वर्षीय कृष्णमुरारी और 16 वर्षीय अरविंद कुमार दास घर से निकले थे। देर शाम तक दोनों के वापस नहीं लौटने पर परिजनों ने उनकी खोजबीन शुरू की। आसपास के इलाकों में तलाश के बावजूद जब दोनों का पता नहीं चला तो परिजनों की चिंता बढ़ गयी। इसी दौरान ग्रामीणों ने श्मशान घाट जाने वाले रास्ते के समीप ईंट-भट्ठा के पास पानी भरे गड्ढे के आसपास चप्पल पड़े होने की जानकारी दी। सूचना मिलने पर परिजन मौके पर पहुंचे। संदेह के आधार पर गड्ढे में तलाश की गयी तो दोनों किशोरों के शव बरामद हुए। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गयी थी। मृतक कृष्णमुरारी के पिता राजीव कुमार गुप्ता के आवेदन पर कुंडा थाना में प्राथमिकी दर्ज की गयी है। आवेदन में दोनों किशोरों की हत्या कर साक्ष्य छिपाने की नीयत से शव पानी भरे गड्ढे में फेंके जाने की आशंका जतायी गयी है। हालांकि, हत्या के आरोपों की पुलिस स्तर से अब तक पुष्टि नहीं की गयी है。