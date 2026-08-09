दो किशोरों की संदिग्ध मौत में जांच तेज
देवघर के कुंडा थाना क्षेत्र में करीब ग्यारह दिनों पूर्व पानी भरे गड्ढे से मिले किशोरों के शवों की जांच तेज कर दी गई है। पुलिस ने चार नाबालिगों को पूछताछ के लिए बुलाया है। मृतक किशोरों के परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। घटना से जुड़ी तकनीकी साक्ष्य भी एकत्रित किए जा रहे हैं।
देवघर, प्रतिनिधि। कुंडा थाना क्षेत्र के तपोवन पहाड़ के समीप करीब ग्यारह दिनों पूर्व पानी भरे गड्ढे से दो किशोरों के शव मिलने के मामले में पुलिस ने जांच तेज कर दी है। प्राथमिकी दर्ज होने के बाद पुलिस ने मामले से जुड़े चार नाबालिगों को पूछताछ के लिए थाना बुलाया है। पुलिस सभी से अलग-अलग पूछताछ कर घटना के दिन की गतिविधियों और मृतकों से उनके संपर्क के संबंध में जानकारी जुटा रही है। पुलिस का प्रयास है कि घटनाक्रम की कड़ी को जोड़कर मौत की वास्तविक वजह तक पहुंचा जा सके। गौरतलब है कि 28 जुलाई की शाम कुंडा थाना क्षेत्र निवासी 14 वर्षीय कृष्णमुरारी और 16 वर्षीय अरविंद कुमार दास घर से निकले थे। देर शाम तक दोनों के वापस नहीं लौटने पर परिजनों ने उनकी खोजबीन शुरू की। आसपास के इलाकों में तलाश के बावजूद जब दोनों का पता नहीं चला तो परिजनों की चिंता बढ़ गयी। इसी दौरान ग्रामीणों ने श्मशान घाट जाने वाले रास्ते के समीप ईंट-भट्ठा के पास पानी भरे गड्ढे के आसपास चप्पल पड़े होने की जानकारी दी। सूचना मिलने पर परिजन मौके पर पहुंचे। संदेह के आधार पर गड्ढे में तलाश की गयी तो दोनों किशोरों के शव बरामद हुए। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गयी थी। मृतक कृष्णमुरारी के पिता राजीव कुमार गुप्ता के आवेदन पर कुंडा थाना में प्राथमिकी दर्ज की गयी है। आवेदन में दोनों किशोरों की हत्या कर साक्ष्य छिपाने की नीयत से शव पानी भरे गड्ढे में फेंके जाने की आशंका जतायी गयी है। हालांकि, हत्या के आरोपों की पुलिस स्तर से अब तक पुष्टि नहीं की गयी है。
मोबाइल और साइकिल की तलाश भी तेज
परिजनों के अनुसार घटना के बाद कृष्णमुरारी का मोबाइल फोन और अरविंद कुमार दास की साइकिल भी नहीं मिली। इन दोनों वस्तुओं के गायब होने को पुलिस जांच में महत्वपूर्ण कड़ी माना जा रहा है। पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि मृतकों के मोबाइल से घटना से पहले या बाद में किससे बातचीत हुई थी और घटना के बाद मोबाइल की लोकेशन कहां-कहां रही। सूत्रों के अनुसार जांच में सामने आए कुछ तथ्यों के आधार पर चार नाबालिगों को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। पुलिस उनसे यह जानने का प्रयास कर रही है कि घटना वाले दिन दोनों किशोरों के साथ कौन-कौन लोग थे, वे आखिरी बार कहां देखे गये और किन लोगों के संपर्क में थे। पुलिस तकनीकी साक्ष्यों के साथ स्थानीय लोगों से भी जानकारी जुटा रही है। घटनास्थल के आसपास की परिस्थितियों, मोबाइल और साइकिल समेत अन्य बिंदुओं की जांच की जा रही है। पुलिस का कहना है कि मामले में हर पहलू को ध्यान में रखकर जांच की जा रही है और पूछताछ से सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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