Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

बैंककर्मी अंशु हत्याकांड में सात संदिग्धों से पूछताछ, नामजद अब भी फरार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कटिहार
Follow us on Google News
share

बैंककर्मी अंशु हत्याकांड में सात संदिग्धों से पूछताछ, नामजद अब भी बैंककर्मी अंशु हत्याकांड में सात संदिग्धों से पूछताछ, नामजद अब भी फरारबैंककर्मी अंश

बैंककर्मी अंशु हत्याकांड में सात संदिग्धों से पूछताछ, नामजद अब भी फरार

कुरसेला, निज प्रतिनिधि। बैंककर्मी अंशु कुमार झा हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने में पुलिस पूरी ताकत से जुटी है। प्राथमिकी दर्ज होने के दूसरे दिन भी चारों नामजद आरोपित पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। उनकी तलाश में संभावित ठिकानों पर लगातार छापेमारी की जा रही है। वहीं मामले के खुलासे के लिए पुलिस सात संदिग्ध लोगों को हिरासत में लेकर गहन पूछताछ कर रही है। पुलिस जांच में अब तक कई अहम सुराग मिले हैं। तकनीकी साक्ष्य, मोबाइल कॉल डिटेल, डिजिटल ट्रांजेक्शन और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर घटना की कड़ियां जोड़ी जा रही हैं। जांच में यह भी सामने आया है कि शनिवार रात करीब 8:45 बजे अंशु ने कुरसेला चौक की एक दुकान से पेटीएम के माध्यम से भुगतान कर सामान खरीदा था। इसके बाद उसके मूवमेंट का पता लगाने के लिए पुलिस लगातार जांच कर रही है। पुलिस को आशंका है कि कुरसेला से निकलने के बाद ही उसके साथ अनहोनी हुई।

जांच की प्रगति

थानाध्यक्ष राकेश कुमार ने बताया कि मामले में चार लोगों को नामजद आरोपी बनाया गया है। उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। साथ ही सात संदिग्धों से पूछताछ कर महत्वपूर्ण जानकारियां जुटाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि जांच प्रभावित नहीं हो, इसलिए फिलहाल इससे अधिक जानकारी सार्वजनिक नहीं की जा सकती। साक्ष्य के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि रविवार की सुबह एनएच-31 कोसी पुल और कबीर मठ के बीच अंशु कुमार झा का शव संदिग्ध परिस्थितियों में बरामद हुआ था। परिजनों ने ससुराल पक्ष पर हत्या कर शव को घटनास्थल पर फेंकने का आरोप लगाया है। पुलिस हत्या सहित सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है। पुलिस अधिकारियों का दावा है कि जांच अंतिम चरण में है और जल्द ही पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा।

सामान्य प्रश्न

अंशु कुमार झा की हत्या कब हुई?
अंशु कुमार झा का शव रविवार की सुबह एनएच-31 कोसी पुल और कबीर मठ के बीच संदिग्ध परिस्थितियों में बरामद हुआ था।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Katihar Latest News Katihar News Murder Case अन्य..
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।