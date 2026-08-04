बैंककर्मी अंशु हत्याकांड में सात संदिग्धों से पूछताछ, नामजद अब भी फरार

कुरसेला, निज प्रतिनिधि। बैंककर्मी अंशु कुमार झा हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने में पुलिस पूरी ताकत से जुटी है। प्राथमिकी दर्ज होने के दूसरे दिन भी चारों नामजद आरोपित पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। उनकी तलाश में संभावित ठिकानों पर लगातार छापेमारी की जा रही है। वहीं मामले के खुलासे के लिए पुलिस सात संदिग्ध लोगों को हिरासत में लेकर गहन पूछताछ कर रही है। पुलिस जांच में अब तक कई अहम सुराग मिले हैं। तकनीकी साक्ष्य, मोबाइल कॉल डिटेल, डिजिटल ट्रांजेक्शन और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर घटना की कड़ियां जोड़ी जा रही हैं। जांच में यह भी सामने आया है कि शनिवार रात करीब 8:45 बजे अंशु ने कुरसेला चौक की एक दुकान से पेटीएम के माध्यम से भुगतान कर सामान खरीदा था। इसके बाद उसके मूवमेंट का पता लगाने के लिए पुलिस लगातार जांच कर रही है। पुलिस को आशंका है कि कुरसेला से निकलने के बाद ही उसके साथ अनहोनी हुई।