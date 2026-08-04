बैंककर्मी अंशु हत्याकांड में सात संदिग्धों से पूछताछ, नामजद अब भी फरार
बैंककर्मी अंशु हत्याकांड में सात संदिग्धों से पूछताछ, नामजद अब भी बैंककर्मी अंशु हत्याकांड में सात संदिग्धों से पूछताछ, नामजद अब भी फरारबैंककर्मी अंश
कुरसेला, निज प्रतिनिधि। बैंककर्मी अंशु कुमार झा हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने में पुलिस पूरी ताकत से जुटी है। प्राथमिकी दर्ज होने के दूसरे दिन भी चारों नामजद आरोपित पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। उनकी तलाश में संभावित ठिकानों पर लगातार छापेमारी की जा रही है। वहीं मामले के खुलासे के लिए पुलिस सात संदिग्ध लोगों को हिरासत में लेकर गहन पूछताछ कर रही है। पुलिस जांच में अब तक कई अहम सुराग मिले हैं। तकनीकी साक्ष्य, मोबाइल कॉल डिटेल, डिजिटल ट्रांजेक्शन और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर घटना की कड़ियां जोड़ी जा रही हैं। जांच में यह भी सामने आया है कि शनिवार रात करीब 8:45 बजे अंशु ने कुरसेला चौक की एक दुकान से पेटीएम के माध्यम से भुगतान कर सामान खरीदा था। इसके बाद उसके मूवमेंट का पता लगाने के लिए पुलिस लगातार जांच कर रही है। पुलिस को आशंका है कि कुरसेला से निकलने के बाद ही उसके साथ अनहोनी हुई।
जांच की प्रगति
थानाध्यक्ष राकेश कुमार ने बताया कि मामले में चार लोगों को नामजद आरोपी बनाया गया है। उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। साथ ही सात संदिग्धों से पूछताछ कर महत्वपूर्ण जानकारियां जुटाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि जांच प्रभावित नहीं हो, इसलिए फिलहाल इससे अधिक जानकारी सार्वजनिक नहीं की जा सकती। साक्ष्य के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि रविवार की सुबह एनएच-31 कोसी पुल और कबीर मठ के बीच अंशु कुमार झा का शव संदिग्ध परिस्थितियों में बरामद हुआ था। परिजनों ने ससुराल पक्ष पर हत्या कर शव को घटनास्थल पर फेंकने का आरोप लगाया है। पुलिस हत्या सहित सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है। पुलिस अधिकारियों का दावा है कि जांच अंतिम चरण में है और जल्द ही पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा।
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