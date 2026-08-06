फरार दो आरोपितों के घर चस्पाया इश्तेहार
रोसड़ा में हत्या के चर्चित मामले में फरार दो आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई तेज की है। कोर्ट के आदेश पर उनके घरों पर इश्तेहार चस्पा किया गया है। पुलिस ने चेतावनी दी है कि यदि वे जल्दी आत्मसमर्पण नहीं करते हैं तो कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
रोसड़ा। हत्या के एक चर्चित मामले में फरार चल रहे दो नामजद आरोपितों के खिलाफ कार्रवाई तेज करते हुए रोसड़ा पुलिस ने बुधवार को कोर्ट के आदेश पर उनके घरों पर इश्तेहार चस्पाया। पुलिस ने निर्धारित प्रक्रिया के तहत इश्तेहार का तामीला कराया व जल्द आत्मसमर्पण नहीं करने पर आगे की कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है। इंस्पेक्टर लालबाबू कुमार ने बताया कि थाना कांड संख्या 171/26 के नामजद आरोपी थाना क्षेत्र के ठाहर गांव निवासी स्व. नवल चौधरी के पुत्र सुमन कुमार चौधरी तथा स्व. जगदेव चौधरी के पुत्र मनोज कुमार चौधरी के घर इश्तेहार चस्पाया गया है
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