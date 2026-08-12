मजदूरों को भड़काकर औद्योगिक शांति बिगाड़ने वालों पर एसटीएफ की नजर
गोरखपुर में औद्योगिक अशांति की आशंका को लेकर पुलिस का खुफिया तंत्र सक्रिय हो गया है। वामपंथी और ‘अर्बन नक्सल’ संगठनों की गतिविधियों पर नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। एसटीएफ को नोडल इकाई बनाकर औद्योगिक क्षेत्रों में श्रमिकों के बीच सक्रिय संदिग्ध गतिविधियों की निगरानी की जा रही है।
गोरखपुर, प्रमुख संवाददाता। प्रदेश के कारखानों और औद्योगिक क्षेत्रों में मजदूरों को भड़काकर औद्योगिक अशांति पैदा करने की आशंका को लेकर पुलिस का खुफिया तंत्र सक्रिय हो गया है। वामपंथी और ‘अर्बन नक्सल’ संगठनों की गतिविधियों के साथ ही औद्योगिक क्षेत्रों में श्रमिकों के बीच सक्रिय संदिग्ध संगठनों और व्यक्तियों की गतिविधियों पर भी नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। औद्योगिक शांति से जुड़ी सूचनाएं जुटाने और उनकी निगरानी के लिए एसटीएफ को नोडल इकाई बनाया गया है। एसटीएफ ने प्रदेश के सभी जोन और कमिश्नरेट से औद्योगिक क्षेत्रों से संबंधित गतिविधियों की हर माह रिपोर्ट मांगने का निर्देश दिया है। रिपोर्ट में कारखानों, औद्योगिक इकाइयों, श्रमिक संगठनों और उनके बीच सक्रिय संदिग्ध गतिविधियों से जुड़ी सूचनाओं को शामिल करने के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस का फोकस ऐसी गतिविधियों पर है, जिनसे औद्योगिक संस्थानों में तनाव, श्रमिक असंतोष या कानून-व्यवस्था की स्थिति पैदा होने की आशंका हो।
एसटीएफ की ओर से निर्देश
एसटीएफ की ओर से सभी संबंधित इकाइयों को निर्देश दिए गए हैं कि औद्योगिक क्षेत्रों से जुड़ी जुलाई की सूचनाएं तत्काल उपलब्ध कराई जाएं। हर माह रिपोर्ट भेजने की व्यवस्था के तहत संबंधित इकाइयों को अपने-अपने क्षेत्र में जुटाई गई सूचनाओं का संकलन कर एसटीएफ को उपलब्ध कराना है। रिपोर्ट के जरिए औद्योगिक क्षेत्रों में चल रही गतिविधियों की नियमित निगरानी की जाएगी।
हर माह होगा सूचनाओं का संकलन
एसटीएफ को नोडल इकाई बनाए जाने के बाद अब औद्योगिक क्षेत्रों से जुड़ी सूचनाओं का नियमित संकलन होगा। जोन और कमिश्नरेट स्तर से आने वाली रिपोर्टों का एसटीएफ स्तर पर अध्ययन कर जरूरत के अनुसार संबंधित जिलों को सतर्क किया जाएगा। पुलिस का उद्देश्य औद्योगिक इकाइयों में किसी भी तरह की अशांति को शुरुआती स्तर पर ही चिन्हित कर कानून-व्यवस्था बिगड़ने से रोकना है।
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