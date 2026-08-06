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चौक पुलिस को स्पष्ट आख्या रिपोर्ट पेश करने का आदेश

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, वाराणसी
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वाराणसी में पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर के खिलाफ आरोपों की जांच को लेकर प्रगति रिपोर्ट तलब की गई है। उनके अधिवक्ता ने पुलिस की रिपोर्ट पर आपत्ति जताई है। विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने चौक पुलिस को 11 अगस्त को स्पष्ट जांच रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है।

चौक पुलिस को स्पष्ट आख्या रिपोर्ट पेश करने का आदेश

वाराणसी, संवाददाता। चौक थाने में दर्ज एक मामले में पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर की अबतक की कार्यवाही पर प्रगति रिपोर्ट तलब करने के लिए दी गई अर्जी पर पुलिस थाने से आख्या आ गई। हालांकि, पुलिस की ओर से स्पष्ट जांच आख्या रिपोर्ट नहीं देने पर अमिताभ ठाकुर के अधिवक्ता अनुज यादव ने आपत्ति जताई है।

जांच रिपोर्ट की स्थिति

उन्होंने कहा कि जांच अधिकारी ने कोर्ट के सामने 25 जुलाई को एक रिपोर्ट जमा की है। रिपोर्ट देखने से स्पष्ट है कि प्रार्थी की ओर से उठाए गए मुख्य मुद्दे अब भी पूरी तरह से अनुत्तरित हैं। इस पर न्यायिक विचार की ज़रूरत है। साथ ही उन्होंने कोर्ट से पुलिस को स्पष्ट आख्या रिपोर्ट पेश करने के लिए आदेश देने की अपील की।

मुकदमे का विवरण

इस पर विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट ने चौक पुलिस को 11 अगस्त को स्पष्ट आख्या रिपोर्ट भेजने का निर्देश दिया है। प्रकरण के अनुसार बड़ी पियरी निवासी हिन्दू युवा वाहिनी के नेता अम्बरीष सिंह भोला ने चौक थाने में बीते नौ दिसम्बर को मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप था कि बीते 30 नवंबर को अमिताभ ठाकुर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें उन पर आपराधिक मामलों में संलिप्त होने के झूठे आरोप लगाए गए। साथ ही बहुचर्चित कफ सिरप मामले में बिना किसी साक्ष्य के उनकी संलिप्तता पर अर्नगल आरोप लगाते हुए सोशल मीडिया पर भ्रामक तथा गलत खबर प्रचारित की है।

प्रश्न-उत्तर

अमिताभ ठाकुर से संबंधित मामला किस थाने में दर्ज किया गया है?
अमिताभ ठाकुर से संबंधित मामला चौक थाने में दर्ज किया गया है।
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