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किशोरी का अपहरण, आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अंबेडकर नगर
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जलालपुर क्षेत्र में एक किशोरी 28 जुलाई को सिलाई सीखने घर से निकली और तब से लापता है। परिवार ने स्थानीय युवक पर अपहरण का आरोप लगाया है। पुलिस ने मामले में नामजद आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर किशोरी की तलाश शुरू कर दी है। जांच जारी है।

किशोरी का अपहरण, आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज

अम्बेडकरनगर, संवाददाता। जलालपुर कोतवाली क्षेत्र में घर से सिलाई सीखने गयी एक किशोरी के लापता होने के मामले में पुलिस ने नामजद आरोपी के विरुद्ध अपहरण की धारा में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। परिजनों ने मुरादपुर निवासी युवक पर किशोरी को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले जाने का आरोप लगाया है। कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी पीड़ित पिता की ओर से पुलिस को दी गई तहरीर में बताया गया कि उनकी 17 वर्षीय पुत्री 28 जुलाई की सुबह नर्सरी बाजार स्थित सिलाई केंद्र पर प्रशिक्षण लेने के लिए घर से निकली थी, लेकिन शाम तक वापस नहीं लौटी।

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परिजनों ने काफी तलाश की, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं लगा। तहरीर में आरोप लगाया गया है कि अंकुर पुत्र छांगुर निवासी ग्राम मुरादपुर, थाना अकबरपुर का उनके गांव में आना-जाना था और वही उनकी पुत्री को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया है। पीड़ित पक्ष की शिकायत पर जलालपुर पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध सुसंगत धारा में मुकदमा दर्ज कर किशोरी की तलाश शुरू कर दी है। कोतवाल अजय प्रताप ने बताया कि तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। किशोरी की बरामदगी और मामले की जांच के लिए पुलिस टीम को लगाया गया है।

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