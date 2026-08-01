बिहार प्रांत के तीन गांजा तस्कर गिरफ्तार, चार किलो गांजा बरामद
सद्दरपुर की इब्राहीमपुर थाना पुलिस ने एक सूचना के आधार पर तीन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 4 किलो 305 ग्राम गांजा बरामद किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों में प्रभात रंजन शर्मा, रंजीत कुमार गिरी, और अंकुश कुमार शामिल हैं। उनके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है।
सद्दरपुर, संवाददाता। इब्राहिमपुर थाना पुलिस को शुक्रवार की रात्रि बड़ी सफलता हाथ लगी है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने बिहार प्रांत के तीन व्यक्तियों को गिरफ्तार कर उनके पास से चार किलो से अधिक गांजा बरामद किया है। आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में कार्रवाई की गई है। इब्राहिमपुर थाने के उपनिरीक्षक बृजेश कुमार सिंह व सुमित कुमार सिंह, हमराही दीवान सुधीर सिंह, संतोष यादव, कृष्णकांत ठाकुर, रणधीर सिंह शुक्रवार की रात्रि क्षेत्र में भ्रमणशील थे। रात्रि करीब 10 बजे मुखबिर की सूचना पर अलनपुर तिराहे के पास से तीन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। उनके पास से चार किलो 305 ग्राम गांजा बरामद हुआ।
इनकी पहचान प्रभात रंजन शर्मा पुत्र रामचंद्र शर्मा व रंजीत कुमार गिरी पुत्र लाल बिहारी गिरि निवासीगण ग्राम मधुरी थाना पुरुषोत्तमपुर जिला बेतिया बिहार तथा अंकुश कुमार पुत्र मुक्ति राव निवासी ग्राम जगहरा थाना बल्थर जिला बेतिया बिहार के रूप में हुई। थानाध्यक्ष आशुतोष शर्मा ने बताया कि तीनों के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर न्यायालय भेज दिया गया।
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