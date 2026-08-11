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गोपनीय रिपोर्ट, 32 पुलिसकर्मी किए गए लाइन हाजिर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, देवरिया
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देवरिया, निज संवाददाता। गोरखपुर में हुई घटना के बाद अब दागदार व शिकायत वाले पुलिसकर्मियों को चिन्हित किया जाने लगा है। गोपनीय रिपोर्ट के आधार पर एसपी

गोपनीय रिपोर्ट, 32 पुलिसकर्मी किए गए लाइन हाजिर

देवरिया, निज संवाददाता। गोरखपुर में हुई घटना के बाद अब दागदार व शिकायत वाले पुलिसकर्मियों को चिन्हित किया जाने लगा है। गोपनीय रिपोर्ट के आधार पर एसपी अभिजीत आर शंकर ने रविवार की रात 32 पुलिस कर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया। जबकि दारोगा व इंस्पेक्टर चिन्हित किए जा रहे हैं। जल्द ही इनकी भी रिपोर्ट एसपी तक पहुंच जाएगी। उधर 60 पुलिस कर्मियों को नई जिम्मेदारी दी गई है।बरहज थाने में तैनात सिपाही अभिषेक सिंह, मईल थाने में तैनात हेड कांस्टेबल सुभाष सिंह, पंकज गोड़, नीरज चौहान, खुखुंदू थाने में तैनात सिपाही जयहिंद यादव को एसपी ने लाइन हाजिर कर दिया है।

इसी तरह लार थाने में तैनात दीवान सुनील गुप्ता, महबूब खान, राजकुमार यादव, सलेमपुर थाने में तैनात सिपाही शैलेंद्र यादव, चक्रधारी चौहान, बरियारपुर थाने में तैनात सिपाही रविकांत राजभर, नरेंद्र कुमार, भटनी थाने में तैनात राजवंश सिंह, श्रीराम यादव, अमृत कुमार, भाटपाररानी में तैनात अजय कुमार मौर्या, सौरभ सिंह, खामपार थाने में तैनात सुनील यादव, गोनेश कुशवाहा, सुनील कुमार, पवन गुप्ता, दीपक यादव, बनकटा थाने में तैनात उमेश भारती, संदीप कुमार निगम, रवि राय, आशीष तिवारी, श्रीरामपुर थाने में तैनात दीवान पुनीत यादव, बघौचघाट थाने में तैनात आशीष यादव, अजय कुमार, एकौना में कुंदन यादव, गौरीबाजार में मुमताज अंसारी को लाइन हाजिर किया गया है। जबकि पुलिस लाइन से 60 पुलिस कर्मियों को नई तैनाती दी गई है।

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