गालूडीह में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की पहल, 25 से अधिक स्थानों पर लगाए गए ‘रक्षक एप’ के क्यूआर स्कैनर
गालूडीह थाना क्षेत्र में पुलिस ने 'रक्षक एप' के जरिए सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए प्रमुख सार्वजनिक स्थलों पर क्यूआर कोड आधारित स्कैनर लगाने का अभियान शुरू किया है। 25 से अधिक स्कैनर धार्मिक स्थलों, बैंकों और अन्य भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में लगाए गए हैं, जिससे पुलिस की गश्त की निगरानी में मदद मिलेगी।
गालूडीह। गालूडीह थाना क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से पुलिस ने ‘रक्षक एप’ के माध्यम से प्रमुख सार्वजनिक स्थलों पर क्यूआर कोड आधारित स्कैनर लगाने का अभियान शुरू किया है। सोमवार को धार्मिक स्थलों, बैंकों, सरकारी कार्यालयों और भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों समेत 25 से अधिक स्थानों पर स्कैनर लगाए गए। झारखंड पुलिस का ‘रक्षक एप’ डिजिटल पेट्रोलिंग सिस्टम है। इसके तहत गश्त के दौरान पुलिसकर्मी निर्धारित स्थानों पर लगे क्यूआर कोड को स्कैन करते हैं। इससे कंट्रोल रूम को पुलिसकर्मी की लोकेशन और गश्त के समय की जानकारी मिलती रहती है।गालूडीह बाजार के प्रमुख मंदिर-मस्जिद, राष्ट्रीयकृत बैंक, डाकघर, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, पंचायत भवन, स्कूल और सामुदायिक भवनों के मुख्य द्वार पर स्कैनर लगाए गए हैं।
पुलिस के अनुसार, आने वाले दिनों में अन्य सार्वजनिक स्थलों को भी इस व्यवस्था से जोड़ा जाएगा और रात्रि गश्त तेज की जाएगी।बैंक प्रबंधकों और मंदिर कमेटी के सदस्यों ने पुलिस की इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि इससे चोरी और अन्य आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी।
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