शिकायत दूर नहीं किया, पोर्टल पर लगा दिया निस्तारण रिपोर्ट
तेजवापुर के हरदी पुलिस ने बाइक चोरी की शिकायत को नजरअंदाज किया। पीड़ित अनूप कुमार मिश्रा की बाइक 5 जून को चोरी हुई थी, लेकिन शिकायत के बावजूद पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की। आईजीआरएस पर की गई शिकायत दो महीने बाद बिना जांच के निस्तारण कर दी गई। अब वे उच्चाधिकारियों से शिकायत कर रहे हैं।
तेजवापुर,संवाददाता। हरदी पुलिस के खेल भी निराले हैं। बाइक चोरी की शिकायत सुनी नहीं। पीड़ित ने आईजीआरएस किया तो दो माह बाद बिना जांच किए ही पुलिस ने पोर्टल पर निस्तारण करने की रिपोर्ट लगाकर मामले को दबा दिया। लंबा समय बीतने पर भी पुलिस ने संपर्क नहीं किया। शिकायत की स्टेटस जांच किया तो पुलिस का कारनामा देखकर दंग रह गया। पीड़ित ने आईजीआरएस फर्जीवाड़े की शिकायत उच्चाधिकारियों से की है। हरदी थाना क्षेत्र के बालासराय निवासी अनूप कुमार मिश्रा की बाइक पांच जून को बनगांव बाजार से चोरी हो गई थी। घटना की सूचना उसी दिन पुलिस को दी गई और पुलिस मौके पर भी पहुंची।
शिकायत पत्र देने के बावजूद मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। एफआईआर न होने पर उन्होंने 12 जून को ई-एफआईआर दर्ज कराई। इसके बाद भी कोई कार्रवाई न होने पर उन्होंने आईजीआरएस पोर्टल पर शिकायत की। आरोप है कि करीब दो महीने बाद पुलिस ने बिना जांच किए शिकायत का ऑनलाइन निस्तारण कर दिया। इसकी जानकारी उन्हें पोर्टल पर स्टेटस देखने के बाद हुई।पीड़ित ने आरोप लगाया कि बनगांव बाजार में मोटरसाइकिल, पर्स और साइकिल चोरी की घटनाएं लगातार हो रही हैं और प्रभावी कार्रवाई न होने से लोगों में असुरक्षा है। इस मामले की शिकायत एसपी से की गई है।
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