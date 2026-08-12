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पुलिस ने कोर्ट में दर्ज कराया रेप पीड़िता का बयान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बरेली
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नवाबगंज में किशोरी के साथ खेत में बकरी चराते समय दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आरोपियों में से एक विमलेश और उसका साथी है, जिन्हें पुलिस ढूंढ रही है। पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया गया और पुलिस ने कोर्ट में उसके बयान दर्ज कराए। Authorities जल्द ही आरोपियों को पकड़ने का दावा कर रहे हैं।

पुलिस ने कोर्ट में दर्ज कराया रेप पीड़िता का बयान

नवाबगंज। खेत पर बकरियां चराने गई किशोरी से रेप के आरोपियों की तलाश में पुलिस और एसओजी की टीमें लगातार दबिश दे रही हैं। वहीं, पुलिस ने कोर्ट में पीड़िता के बयान दर्ज कराए हैं। नवाबगंज थाना क्षेत्र के एक गांव में रहने वाली किशोरी रविवार की शाम अपने छोटे भाई के साथ गांव के पास खेत में बकरी चराने गई थी। जहां वह बकरी चरा रही थी. वहां से कुछ दूरी पर उसका भाई खेल रहा था। आरोप था कि इसी बीच पड़ोसी गांव का ही विमलेश अपने एक अन्य साथी के साथ उसे खींचकर गन्ने के खेत में ले गया।

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दोनों ने उससे दुष्कर्म किया। बाद में दोनों उसे खेत में ही लहूलुहान हाल में छोड़कर मौके से भाग गए।घटना की रिपोर्ट किशोरी की मां की ओर से विमलेश और उसके साथी के खिलाफ थाना नवाबगंज में दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने मेडिकल परीक्षण के लिए किशोरी को जिला अस्पताल भेज दिया था। मंगलवार को पुलिस ने कोर्ट में उसके बयान दर्ज कराए। वहीं, पुलिस और एसओजी की टीमें आरोपियों की तलाश में दबिश दे रही हैं। पुलिस शीघ्र ही आरोपियों को गिरफ्तार करने की बात कह रही है।

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