सपा व्यापार सभा के विधानसभा अध्यक्ष चिराग को किया हाउस अरेस्ट
समाजवादी पार्टी व्यापार सभा के बिलारी विधानसभा अध्यक्ष चिराग अग्रवाल को जौहर यूनिवर्सिटी के समर्थन में कार्यक्रम में शामिल होने के लिए रामपुर जाने के दौरान पुलिस ने उनके आवास पर ही हाउस अरेस्ट कर दिया। उन्होंने इसे लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन बताया और प्रशासन की कार्रवाई की निंदा की।
जौहर यूनिवर्सिटी पर हो रही कार्रवाई के विरोध में रामपुर जाने की तैयारी कर रहे समाजवादी पार्टी व्यापार सभा के बिलारी विधानसभा अध्यक्ष चिराग अग्रवाल को गुरुवार को पुलिस ने उनके आवास पर ही हाउस अरेस्ट कर दिया। चिराग अग्रवाल जौहर यूनिवर्सिटी के समर्थन में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने के लिए रामपुर रवाना होने वाले थे। इससे पहले ही पुलिस उनके आवास पहुंच गई और उन्हें बाहर जाने से रोक दिया।चिराग अग्रवाल ने इस कार्रवाई को लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन बताते हुए कहा कि शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखना प्रत्येक नागरिक का संवैधानिक अधिकार है। उन्होंने कहा कि प्रशासन द्वारा उन्हें रोकना पूरी तरह अनुचित है।
पार्टी नेताओं ने इसे लोकतांत्रिक मूल्यों के विरुद्ध बताते हुए प्रशासन की कार्रवाई की निंदा की।
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