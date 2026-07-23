भाजपा सरकार के विरोध के मद्देनजर सपा-कॉंग्रेस नेता किये हाउस अरेस्ट
भाजपा सरकार के विरोध के मद्देनजर सपा कॉंग्रेस नेता किये हाउस अरेस्टभाजपा सरकार के विरोध के मद्देनजर सपा कॉंग्रेस नेता किये हाउस अरेस्टभाजपा सरकार
भाजपा के केंद्र एव प्रदेश सरकार का दिल्ली एवं रामपुर में विरोध जताने के लिये जाने से पहले ही पुलिस ने कॉंग्रेस एवं सपा के कई प्रमुख पदाधिकारियों को हाउस अरेस्ट कर लिया। जबकि क्षेत्रीय विधायक रामअवतार सैनी पुलिस को चकमा देकर रामपुर पहुंच गए।पुलिस ने समाजवादी महिला सभा की प्रदेश उपाध्यक्ष कुंतेश सैनी, सपा जिला महामंत्री धनंजय यादव, कॉंग्रेस ज़िला उपाध्यक्ष सरदार गुरमुख सिंह दिवान तथा कांग्रेस नगर अध्यक्ष निज़ामुद्दीन आदि को हाउस अरेस्ट कर लिया। क्षेत्रीय विधायक रामअवतार सैनी पुलिस को चकमा देकर अपने कुछ समर्थकों के साथ रामपुर के लिए कूच कर गये।
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