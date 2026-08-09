निलंबन के दौरान किए कामकाज का हिसाब देंगे पुलिसकर्मी

हिन्दुस्तान विशेष पुलिसलाइन से गायब रहे तो दोबारा कार्रवाई करेगा विभाग जहां से हटाए

भागलपुर, कार्यालय संवाददाता। निलंबन के दौरान लापरवाह पुलिसकर्मियों पर अब पुलिस मुख्यालय ने नकेल कसने की रणनीति तैयार की है। अक्सर देखा जाता है कि किसी मामले में निलंबित होने के बाद पुलिसकर्मी पुलिसलाइन में महज अपनी हाजिरी दर्ज कराते हैं। इसके बाद या तो गायब हो जाते हैं या फिर उसी क्षेत्र में सक्रिय हो जाते हैं, जहां से उन्हें हटाया गया था। इस तरह की लगातार मिल रही शिकायतों के बाद अब पुलिस मुख्यालय ने कड़ा रुख अपनाया है। इसकी मॉनिटरिंग शुरू कर दी गई है। निलंबन अवधि का उद्देश्य संबंधित कर्मी को उसके कार्यक्षेत्र से दूर रखकर निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करना और विभागीय अनुशासन बनाए रखना होता है। निलंबित होने के बाद भी कई कर्मी अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहे हैं। निलंबन की अवधि के दौरान संबंधित पुलिसकर्मी की उपस्थिति व गतिविधियों की स्थिति क्या है, इसका जवाब-तलब किया जाएगा। अगर कोई पुलिसकर्मी मुख्यालय या संबंधित वरीय अधिकारियों के सवालों का संतोषजनक जवाब नहीं दे पाता है तो उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई होगी。

थाना क्षेत्र में घूमने और पैठ जमाने की मिल रही शिकायतें जिन पुलिसकर्मियों को लापरवाही या भ्रष्टाचार के कारण विशेष थाने से हटाया जाता है। वे निलंबन के बाद भी उसी थाना क्षेत्र में मंडराते नजर आते हैं। ऐसे पुलिसकर्मी या तो पुराने संपर्कों के जरिए अपनी पैठ बनाए रखने की कोशिश करते हैं या फिर मामलों को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। कई मामलों में शिकायतें मिली हैं कि पुलिसलाइन में सुबह की हाजिरी रोल कॉल लगाने के बाद कर्मी अपने निजी कार्यों में व्यस्त रहते हैं। नियमानुसार निलंबन अवधि के दौरान पुलिसकर्मियों को बिना अनुमति के पुलिसलाइन या निर्धारित मुख्यालय छोड़कर जाने की अनुमति नहीं होती है।

जीआरपी से फरार होने की ज्यादा सूचनाएं राजकीय रेल पुलिस (जीआरपी) के निलंबित कर्मियों के बारे में मुख्यालय को सबसे ज्यादा शिकायतें मिल रही हैं। रेल थाना क्षेत्रों में यात्रियों की सुरक्षा और रेलवे संपत्ति की देखरेख की जिम्मेदारी होती है। लेकिन रेल पुलिस के दायरे में आने वाले कुछ निलंबित कर्मियों के बारे में यह सूचना मिली है कि वे लाइन, थाना में हाजिरी लगाने के बाद भी अपनी पुरानी कार्यप्रणाली और संदिग्ध गतिविधियों से बाज नहीं आ रहे हैं। रेल थाना क्षेत्रों में अवैध गतिविधियों या बिचौलियों के साथ सांठगांठ की शिकायत मिल रही है।

निलंबन के दौरान पुलिसकर्मियों को पुलिसलाइन से अटैच कर उन्हें कहीं ड्यूटी पर लगाया जा रहा है। ऐसे पुलिसकर्मी जो निलंबित है, उन्हें पुलिसलाइन में ही रहने का आदेश है। हाजिरी के माध्यम से मॉनिटरिंग की जा रही है।

- प्रमोद कुमार यादव, वरीय पुलिस अधीक्षक, भागलपुर।

ड्यूटी से फरार रहने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जा रही है। हाल के दिनों में इस तरह की सूचना मिलने पर कई जीआरपी थाने में जाकर जांच भी की गई है।

- विद्यासागर, रेल एसपी, जमालपुर।