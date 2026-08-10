एक्सप्रेस-वे पर चढ़ने से रोके कांवड़ियां
दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेस-वे पर पुलिस ने अस्थाई कट के पास कांवड़ियों को चढ़ने से रोका। पुलिसकर्मियों की ड्यूटी उपस्थिति के कारण हरियाणा के कांवड़ियों ने चढ़ने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें समझाया कि एक्सप्रेस-वे उनके वाहनों के लिए प्रतिबंधित है।
दाहा। दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेस-वे पर बने अस्थाई कट पर पुलिस ने कांवड़ियों को चढ़ने से रोका। दरअसल, पुलिस ने सावधानी बरतते हुए अस्थाई कट के पास पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगाई हुई है, जिससे कांवड़ियां इस कट से एक्सप्रेस-वे पर न चढ़ जाए। रविवार को अस्थाई कट से हरियाणा के कांवड़ियों ने चढ़ने का प्रयास किया। पुलिस ने उन्हें समझाया बुझाया और बताया कि कांवड़ियों के वाहनों के लिए एक्सप्रेस-वे प्रतिबंधित है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें