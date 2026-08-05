Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

सुजीत सिन्हा एनकाउंटर मामले में एफआईआर दर्ज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जामताड़ा
Follow us on Google News
share

कुख्यात गैंगस्टर सुजीत सिन्हा के एनकाउंटर मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। यह मामला बड़हरवा थाना के आवेदन पर जामताड़ा में दर्ज किया गया। एनकाउंटर 2 अगस्त को गोविंदपुर-साहिबगंज हाईवे पर हुआ था, जिसमें सिन्हा पुलिस से मुठभेड़ में मारा गया। शव का अंतिम संस्कार आज किया गया।

सुजीत सिन्हा एनकाउंटर मामले में एफआईआर दर्ज

कुख्यात गैंगस्टर सुजीत सिन्हा के पुलिस एनकाउंटर मामले में अब विधिवत प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। बड़हरवा थाना प्रभारी के लिखित आवेदन के आधार पर जामताड़ा थाना कांड संख्या- 108/26 दर्ज किया गया है। मामले की कानूनी प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही पुलिस पूरे घटनाक्रम की जांच आगे बढ़ा रही है। ज्ञात हो कि साहिबगंज जेल से धनबाद जेल ले जाने के दौरान 02 अगस्त को गोविंदपुर-साहिबगंज हाईवे पर सुपायडीह के समीप पुलिस और सुजीत सिन्हा के बीच मुठभेड़ हुई थी। पुलिस के अनुसार हथियार छीनकर भागने और फायरिंग करने के दौरान जवाबी कार्रवाई में सुजीत सिन्हा मारा गया था।

एनकाउंटर के बाद मजिस्ट्रेट की निगरानी में पोस्टमार्टम कराया गया। एफएसएल टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य एकत्र किए। जबकि चिकित्सकीय जांच में शरीर पर गोली लगने के निशान मिले थे। घटना की जांच पहले से ही विभिन्न स्तरों पर जारी है। अब प्राथमिकी दर्ज होने के बाद पुलिस मामले के सभी पहलुओं की विधिक जांच करेगी। इधर, मंगलवार सुबह मृतक के भाई अरुण कुमार सिन्हा ने पोस्टमार्टम के बाद शव का कब्जा लिया। इसके बाद अंतिम संस्कार के लिए शव को पैतृक गांव ले जाया गया।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Gangster
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।