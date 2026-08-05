सुजीत सिन्हा एनकाउंटर मामले में एफआईआर दर्ज
कुख्यात गैंगस्टर सुजीत सिन्हा के एनकाउंटर मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। यह मामला बड़हरवा थाना के आवेदन पर जामताड़ा में दर्ज किया गया। एनकाउंटर 2 अगस्त को गोविंदपुर-साहिबगंज हाईवे पर हुआ था, जिसमें सिन्हा पुलिस से मुठभेड़ में मारा गया। शव का अंतिम संस्कार आज किया गया।
कुख्यात गैंगस्टर सुजीत सिन्हा के पुलिस एनकाउंटर मामले में अब विधिवत प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। बड़हरवा थाना प्रभारी के लिखित आवेदन के आधार पर जामताड़ा थाना कांड संख्या- 108/26 दर्ज किया गया है। मामले की कानूनी प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही पुलिस पूरे घटनाक्रम की जांच आगे बढ़ा रही है। ज्ञात हो कि साहिबगंज जेल से धनबाद जेल ले जाने के दौरान 02 अगस्त को गोविंदपुर-साहिबगंज हाईवे पर सुपायडीह के समीप पुलिस और सुजीत सिन्हा के बीच मुठभेड़ हुई थी। पुलिस के अनुसार हथियार छीनकर भागने और फायरिंग करने के दौरान जवाबी कार्रवाई में सुजीत सिन्हा मारा गया था।
एनकाउंटर के बाद मजिस्ट्रेट की निगरानी में पोस्टमार्टम कराया गया। एफएसएल टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य एकत्र किए। जबकि चिकित्सकीय जांच में शरीर पर गोली लगने के निशान मिले थे। घटना की जांच पहले से ही विभिन्न स्तरों पर जारी है। अब प्राथमिकी दर्ज होने के बाद पुलिस मामले के सभी पहलुओं की विधिक जांच करेगी। इधर, मंगलवार सुबह मृतक के भाई अरुण कुमार सिन्हा ने पोस्टमार्टम के बाद शव का कब्जा लिया। इसके बाद अंतिम संस्कार के लिए शव को पैतृक गांव ले जाया गया।
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