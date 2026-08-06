187 पन्नों में पुलिस ने दर्ज की सिपाही की हैवानियत

गोरखपुर में मासूम बच्ची के अपहरण, दुष्कर्म और हत्या के मामले में पुलिस ने छह दिन में चार्जशीट दाखिल की। चार्जशीट में 187 पन्नों पर साक्ष्य और गवाहों के बयान शामिल हैं। पुलिस का उद्देश्य आरोपी को शीघ्र सजा दिलाना है। फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार है।

गोरखपुर, वरिष्ठ संवाददाता। कोतवाली इलाके की मासूम बच्ची का अपहरण कर दुष्कर्म और हत्या के मामले में पुलिस ने छह दिन दिन में पुलिस ने बुधवार को चार्जशीट दाखिल कर दी। 187 पन्नों में पुलिस ने सिपाही की हैवानियत को बयां किया है। अब पुलिस इस केस की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में जल्द शुरू हो सके और आरोपी को शीघ्र सजा दिलाई जा सके। 187 पन्नों की चार्जशीट में पुलिस ने घटनास्थल और आसपास के क्षेत्रों से जुटाए गए सीसीटीवी फुटेज, पीड़िता की बहन के बयान, प्रत्यक्ष एवं परिस्थितिजन्य साक्ष्य, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य तथा अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेजों को शामिल किया गया है। विवेचना टीम ने घटना से जुड़े हर पहलू की कड़ियों को जोड़ते हुए आरोपपत्र को मजबूत बनाने का प्रयास किया है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (एफएसएल) की कुछ रिपोर्टें अभी प्राप्त नहीं हुई हैं।

वैज्ञानिक रिपोर्टों का इंतज़ार इनमें डीएनए, जैविक नमूनों और अन्य वैज्ञानिक परीक्षणों की रिपोर्ट शामिल हैं। जैसे ही ये रिपोर्ट पुलिस को मिलेंगी, उन्हें अदालत में पूरक चार्जशीट के माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा। इससे अभियोजन पक्ष का मामला और मजबूत होगा। पुलिस के मुताबिक, इस संवेदनशील मामले में किसी भी प्रकार की कानूनी कमी न रहे, इसके लिए हर साक्ष्य का विधिक परीक्षण कराया गया है। चार्जशीट तैयार करने में अभियोजन अधिकारियों से भी आवश्यक कानूनी राय ली गई, ताकि मुकदमे के दौरान किसी प्रकार की तकनीकी बाधा उत्पन्न न हो।

पुलिस की कार्रवाई की जानकारी सीओ कोतवाली ओंकार दत्त तिवारी ने बताया कि पुलिस उपलब्ध साक्ष्य आरोपी के खिलाफ मजबूत आधार प्रस्तुत करते हैं। बुधवार को आरोप पत्र दाखिल किया जा रहा है, जबकि वैज्ञानिक जांच की शेष रिपोर्ट मिलने पर पूरक चार्जशीट दाखिल की जाएगी। उद्देश्य केवल आरोपपत्र दाखिल करना नहीं, बल्कि अदालत में प्रभावी पैरवी के जरिए आरोपी को कठोर सजा दिलाना है। इसके लिए विवेचना और अभियोजन दोनों स्तरों पर तेजी से कार्रवाई की जा रही है।