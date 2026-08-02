Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

दुराचार मामले में पांच बच्चों पर मुकदमा दर्ज, बच्ची का कराया मेडिकल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, शाहजहांपुर
Follow us on Google News
share

आरोपी पांचो बच्चों को भेजा जाएगा बाल सुधार गृह तिलहर, संवाददाता। बच्ची से रेप के मामले में पुलिस ने बच्ची की मां की ओर से पांच बच्चों के खिलाफ मुकदमा

दुराचार मामले में पांच बच्चों पर मुकदमा दर्ज, बच्ची का कराया मेडिकल

तिलहर। बच्ची से रेप के मामले में पुलिस ने बच्ची की मां की ओर से पांच बच्चों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। बच्ची को मेडिकल परीक्षण के लिए भेजा गया वहीं सीओ विदुष सक्सेना ने गांव पहुंचकर जांच पड़ताल की। क्षेत्र की एक महिला ने बताया कि शुक्रवार की शाम उनकी 12 वर्षीय पुत्री स्कूल के पास मैदान में खेल रही थी। आरोप है कि इसी दौरान गांव के ही पांच बच्चे उसे पड़ोस के ही गन्ने के खेत में ले गए और उसके साथ दुराचार किया। महिला की ओर से पुलिस ने आरोपी पांचो बच्चों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया।

ये भी पढ़ें:Rampur News: किशोरी से दुष्कर्म मामले में युवक पर मुकदमा दर्ज

शनिवार को सीओ विदुष सक्सेना ने गांव पहुंचकर नक्शा बनाया और कई बिंदुओं पर जांच पड़ताल की।सीओ विदुष सक्सेना ने बताया कि मुकदमा दर्ज करने के बाद बच्ची का मेडिकल चेकअप कराया गया है। पांचो आरोपी बच्चों को बल सुधार गृह भेजा जा रहा है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Shahjahnpur News Rape Shahjahnpur Latest News अन्य..
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।