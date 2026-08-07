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शारीरिक उत्पीड़न मामले में सिपाही समेत पांच के खिलाफ मुकदमा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बिजनौर
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एसपी के आदेश पर पुलिस ने गाजियाबाद में एक सिपाही और उसके परिवार के खिलाफ शारीरिक उत्पीड़न का मामला दर्ज किया है। पीड़िता ने आरोप लगाया कि उसे धोखे से शादी के लिए मजबूर किया गया और सिपाही की कई शादियों का भी खुलासा हुआ है।

शारीरिक उत्पीड़न मामले में सिपाही समेत पांच के खिलाफ मुकदमा

एसपी के आदेश पर पुलिस ने शारीरिक उत्पीडन मामले में गाजियाबाद में तैनात सिपाही उसके दो भाई-बहन व मौसी सहित पांच लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज की है। प्रभारी निरीक्षक ने पीड़िता की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज किए जाने की पुष्टि की है।

पीड़िता की शिकायत

अफजलगढ़ थाना क्षेत्र के गांव सलावतपुर गिरधर उर्फ भज्जावाला निवासी राजेश सिंह की पुत्री हिमानी ने सिपाही व उसके परिजनों पर धोखाधड़ी कर शादी करने और शरीरिक उत्पीड़न का आरोप लगाया है। पीड़िता के अनुसार कोतवाली देहात थानाक्षेत्र के गांव बनवारीपुर निवासी सिपाही प्रदीप कुमार वर्तमान में गाजियाबाद में तैनात है। आरोप है कि सिपाही प्रदीप, उसके भाई रोहित, भूपेन्द्र, बहन अंजली और मौसी मरकली ने षड्यंत्र रचा, जिसके चलते उन्होंने सिपाही प्रदीप की पहली पत्नी की मौत होने का हवाला देते हुए हिमानी के समक्ष प्रदीप से शादी का प्रस्ताव रखा। हिमानी माता-पिता शादी के लिए तैयार हो गए, करीब 6 महीने पूर्व नगीना मुंसफी में स्टाम्प पेपर पर विवाह नामा लिखवाया गया और स्टाम्प पेपर सहित सिपाही और उसके परिजन हिमानी को अपने साथ ले गए।

सिपाही के खिलाफ कार्रवाई

सिपाही प्रदीप कुमार एक सप्ताह तक पीड़िता के साथ रहा और उसके बाद गाजियाबाद अपनी ड्यूटी पर चला गया। आरोप है कि प्रदीप कुमार द्वारा पहले से ही चार शादियां करने की जानकारी मिलने के बाद हिमानी ने इस बाबत अपने माता-पिता को बताया। इस पर हिमानी ने अपने परिजनों के साथ पहुंचकर तहरीर दी, जिसके आधार पर पुलिस ने सिपाही प्रदीप, उसके भाई रोहित, भूपेन्द्र, बहन अंजली और मौसी मरकली, के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली। प्रभारी निरीक्षक एमके सिंह ने पीड़िता की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज किए जाने की पुष्टि की है।

सामान्य प्रश्न

आरोपित कौन हैं?
आरोपित सिपाही प्रदीप कुमार और उसके परिवार के चार सदस्य हैं।
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