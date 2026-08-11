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अंकित के अपहरण और हत्या की आशंका में चार पर केस

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रुडकी
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लक्सर के शिवपुरी गांव से लापता 26 वर्षीय अंकित के मामले में पुलिस ने अपहरण का मुकदमा दर्ज किया है। अंकित के भाई ने तीन युवकों और एक दल्लावाला निवासी युवक पर अपहरण और हत्या की आशंका जताई है। अंकित दो अगस्त को घर से निकला था और उसके बाद से कोई सुराग नहीं मिला।

अंकित के अपहरण और हत्या की आशंका में चार पर केस

लक्सर, संवाददाता।। शिवपुरी उर्फ सौंपरी गांव से आठ दिन से लापता 26 वर्षीय अंकित के मामले में पुलिस ने अपहरण का मुकदमा दर्ज किया है। अंकित के भाई अंकुश ने गांव के तीन युवकों समेत दल्लावाला निवासी एक युवक पर उसके भाई के अपहरण और हत्या की आशंका जताई है। पुलिस ने मामले में चारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस को दी तहरीर में अंकुश ने बताया कि उसका बड़ा भाई अंकित दो अगस्त की रात किसी आवश्यक कार्य की बात कहकर घर से निकला था। इसके बाद वह वापस नहीं लौटा। परिजनों ने रिश्तेदारी और परिचितों के साथ आसपास के क्षेत्रों में उसकी तलाश की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला।

इसके बाद तीन अगस्त को रायसी पुलिस चौकी में अंकित की गुमशुदगी दर्ज कराई गई थी।

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