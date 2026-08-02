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पत्नी व उसके प्रेमी के उकसाने पर युवक ने खाया जहर, मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, शाहजहांपुर
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मृतक के भाई अखिल से जानकारी करती पुलिस।पुवायां, संवाददाता। पुवायां क्षेत्र के माजिदपुर गांव में युवक की जहरीला पदार्थ खाने के बाद हुई मौत के मामले मे

पत्नी व उसके प्रेमी के उकसाने पर युवक ने खाया जहर, मौत

पुवायां। पुवायां क्षेत्र के माजिदपुर गांव में युवक की जहरीला पदार्थ खाने के बाद हुई मौत के मामले में पुलिस ने उसकी पत्नी और एक अन्य व्यक्ति के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया है। मामले की जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस के अनुसार माजिदपुर निवासी अनूप अपने परिवार के साथ रहता था। मृतक के भाई अखिल उर्फ गगन की तहरीर में आरोप लगाया गया है कि शुक्रवार दोपहर करीब एक बजे अनूप ने अपनी पत्नी मन्नू देवी को गांव के दिलीप पुत्र नरेश से बातचीत करते देखा। इसका विरोध करने पर मन्नू देवी और दिलीप ने कथित रूप से अनूप से अभद्र बातें कहीं और उसे आत्महत्या के लिए उकसाया।

आरोप है कि इसके बाद अनूप ने जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया।परिजन उसे उपचार के लिए अस्पताल ले गए, जहां इलाज के दौरान शनिवार दोपहर करीब दो बजे उसकी मौत हो गई। घटना के बाद अखिल उर्फ गगन की तहरीर पर पुलिस ने मन्नू देवी और दिलीप के खिलाफ आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण के आरोप में मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस का कहना है कि तहरीर के आधार पर केस दर्ज कर लिया गया है। मामले की जांच की जा रही है और साक्ष्यों के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।

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