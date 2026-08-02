पत्नी व उसके प्रेमी के उकसाने पर युवक ने खाया जहर, मौत
मृतक के भाई अखिल से जानकारी करती पुलिस।पुवायां, संवाददाता। पुवायां क्षेत्र के माजिदपुर गांव में युवक की जहरीला पदार्थ खाने के बाद हुई मौत के मामले मे
पुवायां। पुवायां क्षेत्र के माजिदपुर गांव में युवक की जहरीला पदार्थ खाने के बाद हुई मौत के मामले में पुलिस ने उसकी पत्नी और एक अन्य व्यक्ति के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया है। मामले की जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस के अनुसार माजिदपुर निवासी अनूप अपने परिवार के साथ रहता था। मृतक के भाई अखिल उर्फ गगन की तहरीर में आरोप लगाया गया है कि शुक्रवार दोपहर करीब एक बजे अनूप ने अपनी पत्नी मन्नू देवी को गांव के दिलीप पुत्र नरेश से बातचीत करते देखा। इसका विरोध करने पर मन्नू देवी और दिलीप ने कथित रूप से अनूप से अभद्र बातें कहीं और उसे आत्महत्या के लिए उकसाया।
आरोप है कि इसके बाद अनूप ने जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया।परिजन उसे उपचार के लिए अस्पताल ले गए, जहां इलाज के दौरान शनिवार दोपहर करीब दो बजे उसकी मौत हो गई। घटना के बाद अखिल उर्फ गगन की तहरीर पर पुलिस ने मन्नू देवी और दिलीप के खिलाफ आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण के आरोप में मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस का कहना है कि तहरीर के आधार पर केस दर्ज कर लिया गया है। मामले की जांच की जा रही है और साक्ष्यों के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।
इस खबर पर आपकी क्या राय है?
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें