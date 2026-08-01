दहेज के लिए विवाहिता को प्रताड़ित करने में छह पर केस

बस्ती। नगर पुलिस ने दहेज उत्पीड़न के मामले में छह ससुरालियों के खिलाफ केस दर्ज किया है। नगर बाजार कस्बे की रहने वाली विवाहिता ने थाने पर तहरीर देकर बताया है कि उनकी शादी पवन कुमार उपाध्याय निवासी पूरेडाहू विश्वनाथ पूरवा थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा के साथ हुई है।उनका आरोप है कि विवाह के बाद से ही ससुराल पक्ष के लोग दहेज की मांग को लेकर उन्हें मानसिक एवं शारीरिक रूप से प्रताड़ित करते रहे। विरोध करने पर उसके साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया। साथ ही मारपीट कर जान से मारने की धमकी भी दी गई। नगर पुलिस ने पीड़िता की तहरीर के आधार पर आरोपी पति पवन उपाध्याय, जेठ राजन, ससुर जमुना प्रसाद उपाध्याय, देवर सुनील उपाध्याय और ननद अंशु उपाध्याय, निवासी पूरेडाहू विश्वनाथ पुरवा, थाना वजीरगंज, जनपद गोण्डा के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।