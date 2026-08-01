Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

दहेज के लिए विवाहिता को प्रताड़ित करने में छह पर केस

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बस्ती
Follow us on Google News
share

बस्ती। नगर पुलिस ने दहेज उत्पीड़न के मामले में छह ससुरालियों के खिलाफ केस

दहेज के लिए विवाहिता को प्रताड़ित करने में छह पर केस

बस्ती। नगर पुलिस ने दहेज उत्पीड़न के मामले में छह ससुरालियों के खिलाफ केस दर्ज किया है। नगर बाजार कस्बे की रहने वाली विवाहिता ने थाने पर तहरीर देकर बताया है कि उनकी शादी पवन कुमार उपाध्याय निवासी पूरेडाहू विश्वनाथ पूरवा थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा के साथ हुई है।उनका आरोप है कि विवाह के बाद से ही ससुराल पक्ष के लोग दहेज की मांग को लेकर उन्हें मानसिक एवं शारीरिक रूप से प्रताड़ित करते रहे। विरोध करने पर उसके साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया। साथ ही मारपीट कर जान से मारने की धमकी भी दी गई। नगर पुलिस ने पीड़िता की तहरीर के आधार पर आरोपी पति पवन उपाध्याय, जेठ राजन, ससुर जमुना प्रसाद उपाध्याय, देवर सुनील उपाध्याय और ननद अंशु उपाध्याय, निवासी पूरेडाहू विश्वनाथ पुरवा, थाना वजीरगंज, जनपद गोण्डा के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।

जांच एसआई अवधेश शर्मा को सौंपी गई है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Basti News Basti Latest News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।