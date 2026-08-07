युवक को पीटने का आरोप, सात पर केस

बलरामपुर, संवाददाता। कोतवाली देहात क्षेत्र में दलित युवक व उसके साथी के साथ कथित मारपीट, जातिसूचक गालियां देने तथा जबरन घर ले जाकर दोबारा हमला करने के आरोप में पुलिस ने सात नामजद आरोपियों के विरुद्ध अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस का कहना है कि मामले की विवेचना शुरू कर दी गई है और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। ग्राम जुवागांव निवासी जमुना प्रसाद पासवान की ओर से दी गई तहरीर के अनुसार वह अपने साथी बब्लू उर्फ अभिषेक गौड़ के साथ मोटरसाइकिल से गांव लौट रहे थे।

आरोप है कि हन्नामनगंज मंदिर, बिथरिया परसपुर के पास धर्मेंद्र कुमार सोनी ने अपनी मोटरसाइकिल से पीछे से जोरदार टक्कर मार दी, जिससे दोनों सड़क पर गिर पड़े। पीड़ित का आरोप है कि विरोध करने पर धर्मेंद्र कुमार सोनी ने जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए अपमानित किया। फोन कर अपने परिजनों को मौके पर बुला लिया। इसके बाद धर्मेंद्र कुमार सोनी, जितेंद्र सोनी, रवि सोनी, यश सोनी, प्रिस सोनी, अनिल कुमार सोनी और सुनील कुमार सोनी ने मिलकर दोनों के साथ लात-घूंसों और थप्पड़ों से मारपीट की। तहरीर में यह भी आरोप लगाया गया है कि इसके बाद सभी आरोपी जमुना प्रसाद और उनके साथी को जबरन श्रीनगर जुवाथान स्थित अपने घर ले गए, जहां उनके साथ दोबारा मारपीट की गई। आरोपियों ने जान से मारने की धमकी भी दी। घटना में दोनों को चोटें आने की बात कही गई है। प्रभारी निरीक्षक गिरजेश तिवारी ने बताया कि पीड़ित की तहरीर के आधार पर संबंधित धाराओं व एससी/एसटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मामले की विवेचना की जा रही है। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर नियमानुसार आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।