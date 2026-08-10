दहेज उत्पीड़न, मारपीट में पति नामजद
सितारगंज में सुमित्रा ने अपने पति प्रमोद कुमार के खिलाफ दहेज के लिए उत्पीड़न का मामला दर्ज कराया है। उन्होंने आरोप लगाया कि पति मारपीट और गाली गलौज करता है, साथ ही भाई को जान से मारने की धमकी भी दी है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
सितारगंज। पुलिस ने महिला की तहरीर पर पति के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। सुमित्रा निवासी ग्राम गोठा ने पुलिस को दी तहरीर में कहा है कि उसका पति प्रमोद कुमार पुत्र नत्थू लाल दहेज के लिए उसका उत्पीड़न करते हैं। दहेज की मांग को लेकर मारपीट, गाली गलौज करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि उसके भाई को भी जान से मारने की धमकी दी है। पुलिस ने रविवार को मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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