Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

फर्जी दस्तावेज से जीएसटी रजिस्ट्रेशन पर मुकदमा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रयागराज
Follow us on Google News
share

जार्जटाउन थानाक्षेत्र में एक भूखंड से जुड़े फर्जीवाड़े में पुलिस ने किदवई नगर निवासी देवेंद्र सिंह, जैनेंद्र सिंह सहित अन्य के खिलाफ केस दर्ज किया है। आरोप है कि संपत्ति के दस्तावेजों का दुरुपयोग कर फर्जी जीएसटी पंजीकरण हासिल किया गया। त्रिभुवन सिंह की पत्नी 1998 से जमीन की वैध स्वामिनी हैं।

फर्जी दस्तावेज से जीएसटी रजिस्ट्रेशन पर मुकदमा

जार्जटाउन थानाक्षेत्र स्थित एक भूखंड से जुड़े फर्जीवाड़े के मामले में पुलिस ने किदवई नगर निवासी देवेंद्र सिंह, जैनेंद्र सिंह समेत अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। आरोप है संपत्ति के दस्तावेजों का दुरुपयोग कर फर्जी तरीके से जीएसटी पंजीकरण प्राप्त कर जाली दस्तावेज तैयार किए गए। त्रिभुवन सिंह की तहरीर के मुताबिक, उनकी पत्नी 1998 से भूखंड की वैध स्वामिनी हैं। वर्ष 2008 में सिर्फ देखरेख के लिए हरिनारायण सिंह को संपत्ति की चाबी दी गई थी। लेकिन वर्ष 2021 हरिनारायण सिंह के निधन के बाद उनके पुत्रों ने चाबी वापस नहीं की। आरोप है कि बाद में बिना अनुमति भूखंड पर एक फर्म का बोर्ड लगाकर कथित रूप से फर्जी दस्तावेजों और झूठे शपथपत्र के आधार पर जीएसटी पंजीकरण हासिल कर लिया गया।

फर्जी दस्तावेजों के जरिए सरकारी विभाग को गुमराह कर व्यवसाय संचालित किया गया और इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का अनुचित लाभ लेने का प्रयास किया गया। इसी संपत्ति के आधार पर पहले भी फर्जी तरीके से टीआईएन नंबर हासिल करने का आरोप लगाया गया है। जार्जटाउन पुलिस का कहना है कि मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Prayagraj News Prayagraj Latest News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।