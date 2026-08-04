फर्जी दस्तावेज से जीएसटी रजिस्ट्रेशन पर मुकदमा

जार्जटाउन थानाक्षेत्र स्थित एक भूखंड से जुड़े फर्जीवाड़े के मामले में पुलिस ने किदवई नगर निवासी देवेंद्र सिंह, जैनेंद्र सिंह समेत अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। आरोप है संपत्ति के दस्तावेजों का दुरुपयोग कर फर्जी तरीके से जीएसटी पंजीकरण प्राप्त कर जाली दस्तावेज तैयार किए गए। त्रिभुवन सिंह की तहरीर के मुताबिक, उनकी पत्नी 1998 से भूखंड की वैध स्वामिनी हैं। वर्ष 2008 में सिर्फ देखरेख के लिए हरिनारायण सिंह को संपत्ति की चाबी दी गई थी। लेकिन वर्ष 2021 हरिनारायण सिंह के निधन के बाद उनके पुत्रों ने चाबी वापस नहीं की। आरोप है कि बाद में बिना अनुमति भूखंड पर एक फर्म का बोर्ड लगाकर कथित रूप से फर्जी दस्तावेजों और झूठे शपथपत्र के आधार पर जीएसटी पंजीकरण हासिल कर लिया गया।