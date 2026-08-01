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शादी का झांसा देकर दुष्कर्म का आरोप, चार पर केस दर्ज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, शाहजहांपुर
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बंडा थाना पुलिस ने एक युवती की शिकायत पर पीलीभीत जिले के चार लोगों के खिलाफ दुष्कर्म, शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने और जान से मारने की धमकी देने का मुकदमा दर्ज किया है। आरोपियों में रजत पाण्डेय, राजगुरु, नितीन पाण्डेय और रिंकू शामिल हैं। मामले की जांच क्षेत्राधिकारी पुवायां द्वारा की जा रही है।

शादी का झांसा देकर दुष्कर्म का आरोप, चार पर केस दर्ज

बंडा। बंडा थाना पुलिस ने एक युवती की तहरीर पर पीलीभीत जिले के चार लोगों के खिलाफ शादी का झांसा देकर दुष्कर्म, जातिसूचक टिप्पणी करने और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया है। मामले की विवेचना क्षेत्राधिकारी पुवायां द्वारा की जा रही है। पुलिस के अनुसार, युवती की शिकायत पर रजत पाण्डेय, राजगुरु, नितीन पाण्डेय और रिंकू के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की संबंधित धाराओं तथा एससी/एसटी अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। शिकायत में आरोप है कि रजत पाण्डेय ने शादी का झांसा देकर युवती से शारीरिक संबंध बनाए। बाद में शादी से इनकार कर दिया।

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आरोप है कि अन्य नामजद आरोपियों ने भी उसका सहयोग किया। विरोध करने पर युवती के साथ जातिसूचक गालियां दी गईं तथा शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी दी गई।थाना प्रभारी बण्डा बृजेश कुमार सिंह ने बताया कि पीड़िता की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मामले की विवेचना क्षेत्राधिकारी पुवायां द्वारा की जा रही है। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

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