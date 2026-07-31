विमलेश मेरी बहुत बदनामी कर रहा, मुझे छोड़ेगा नहीं
कायमगंज में नाबालिग छात्रा की कीटनाशक पदार्थ पीने से मौत का मामला सामने आया है। मृतका के पिता की तहरीर पर पुलिस ने चार आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। आरोप है कि विमलेश ने बच्चों को बहला-फुसलाकर ले जाकर धमकाया और बदनामी की, जिसके चलते छात्रा ने आत्महत्या की।
कायमगंज, संवाददाता। नाबालिग छात्रा की कीटनाशक पदार्थ पीने से हुई मौत के मामले में पुलिस ने एसपी के आदेश से मृतका के पिता की तहरीर पर विमलेश सहित चार आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी ग्रामीण ने कोतवाली में दर्ज कराए गए मुकदमे में कहा उसकी दो पुत्रियों को 10 अप्रैल को स्कूल जाते समय अज्ञात व्यक्ति बहला-फुसलाकर ले जाया गया था। इस मामले में कोतवाली में मुकदमा दर्ज हुआ था। बरामदगी के बाद दोनों पुत्रियों ने न्यायालय में बयान दिए थे कि हमें विमलेश धोखे से बुला ले गया था और उसे टाफी खिलाई जिससे चक्कर आ गया। वहां पर ऋषभ, रोहित व साहिल भी थे। दर्ज मुकदमे में कहा गया है कि विमलेश को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा था।
मृतका के पिता के आरोप
मृतका के पिता ने दर्ज मुकदमे में आरोप लगाया है कि 28 जुलाई को विमलेश उसके घर पहुंचा और पुत्रियों को बयान देने को लेकर धमकाया। 29 जुलाई की शाम भी उसके घर आने और पुत्री को धमकी देने का आरोप लगाया गया है। शाम को घर पहुंचने पर उसकी पुत्री काफी परेशान थी। उसने परिजनों को घटना की जानकारी देते हुए कहा था, विमलेश मेरी बहुत बदनामी कर रहा है और वह मुझे अब छोड़ेगा नहीं, मैं जिंदा नहीं रहूंगी। इसके बाद रात करीब 11 बजे उसकी पुत्री ने कीटनाशक पदार्थ पी लिया। परिजन उसे अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां से लोहिया अस्पताल रेफर किया गया। रास्ते में उसकी मौत हो गई। पुलिस ने विमलेश और उसके साथियों पर धमकी व कथित तौर पर बदनाम किए जाने से परेशान होकर बेटी के यह कदम उठाने का आरोप लगाया है। पुलिस ने गुरुवार रात विमलेश, ऋषभ, रोहित और साहिल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस ने बहला फुसला कर मामले में ऋषभ को गुरुवार को जेल भेज दिया था। अब पुलिस तीन आरोपितों की तलाश में दबिश दे रही है। इधर गुरुवार को गमगीन माहौल में छात्रा का शमशाबाद ढाई घाट पर अंतिम संस्कार किया गया। प्रभारी निरीक्षक विनोद कुमार शुक्ल ने बताया कि मुकदमे दर्ज कर आरोपों की जांच की जा रही है। कार्रवाई की जाएगी। वही छात्रा का पोस्टमार्टम के बाद बिसरा सुरक्षित कर लिया है।
पुलिस कार्रवाई
- एसपी के आदेश पर नाबालिग पुत्री की मौत में चार पर मुकदमा
- पुलिस ने आरोपित की तलाश में ताबड़तोड़ दबिश, पोस्टमार्टम के बाद बिसरा सुरक्षित
सामान्य प्रश्न
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