किशोरी को भगाने का आरोप, पांच पर केस दर्ज
गुलरिहा थाना क्षेत्र के सरहरी चौकी के एक गांव में 14 वर्षीय किशोरी लापता हो गई है। आरोप है कि गांव के गोविंद ने उसे बहला-फुसलाकर ले गया। किशोरी के पिता की तहरीर पर पुलिस ने गोविंद और उसके परिवार के खिलाफ अपहरण, मारपीट और धमकी का मामला दर्ज किया है।
सरहरी, हिन्दुस्तान संवाद। गुलरिहा थाना क्षेत्र के सरहरी चौकी अंतर्गत एक गांव से 14 वर्षीय किशोरी के लापता होने के मामले में पुलिस ने युवक समेत पांच लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। किशोरी के पिता का आरोप है कि गांव का ही गोविंद उनकी बेटी को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया। जब वह जानकारी लेने आरोपी के घर पहुंचे तो उसके पिता रामदीन, भाई रामज्ञान, मां इसरावती और बहन सुभावती ने गाली-गलौज करते हुए मारपीट की और धमकी दी। पुलिस ने तहरीर के आधार पर अपहरण, मारपीट और धमकी की धाराओं में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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