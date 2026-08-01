Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

किशोरी को भगाने का आरोप, पांच पर केस दर्ज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोरखपुर
Follow us on Google News
share

गुलरिहा थाना क्षेत्र के सरहरी चौकी के एक गांव में 14 वर्षीय किशोरी लापता हो गई है। आरोप है कि गांव के गोविंद ने उसे बहला-फुसलाकर ले गया। किशोरी के पिता की तहरीर पर पुलिस ने गोविंद और उसके परिवार के खिलाफ अपहरण, मारपीट और धमकी का मामला दर्ज किया है।

किशोरी को भगाने का आरोप, पांच पर केस दर्ज

सरहरी, हिन्दुस्तान संवाद। गुलरिहा थाना क्षेत्र के सरहरी चौकी अंतर्गत एक गांव से 14 वर्षीय किशोरी के लापता होने के मामले में पुलिस ने युवक समेत पांच लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। किशोरी के पिता का आरोप है कि गांव का ही गोविंद उनकी बेटी को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया। जब वह जानकारी लेने आरोपी के घर पहुंचे तो उसके पिता रामदीन, भाई रामज्ञान, मां इसरावती और बहन सुभावती ने गाली-गलौज करते हुए मारपीट की और धमकी दी। पुलिस ने तहरीर के आधार पर अपहरण, मारपीट और धमकी की धाराओं में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Gorakhpur News Gorakhpur Latest News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।