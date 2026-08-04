लॉटरी का झांसा देकर ऑनलाइन ठगी करने वाले आरोपी के खिलाफ केस
आरोपी पर कई राज्यों से साइबर फ्रॉड कर ठगी करने का आरोप लॉटरी का झांसा देकर ऑनलाइन ठगी करने वाले आरोपी के खिलाफ केस
मंगलौर, संवाददाता। पुलिस ने साइबर ठगी करने वाले एक आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। जांच में सामने आया कि आरोपी ने लॉटरी जीतने का झांसा देकर अलग-अलग राज्यों के लोगों से ऑनलाइन ठगी की रकम अपने बैंक खातों में ट्रांसफर कराई है। आरोपी के विभिन्न बैंकों में कई खाते संचालित मिले हैं, जिनमें अन्य राज्यों से भी साइबर ठगी की धनराशि जमा होने के साक्ष्य मिले हैं। इंस्पेक्टर भगवान महर ने बताया कि समन्वय पोर्टल पर थाना यूनिक आईडी से जांच की गई। जांच के दौरान एक सरकारी बैंक की मंगलौर शाखा के एक संदिग्ध खाते का विवरण सामने आया।
पोर्टल पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार ओडिशा के सुंदरगढ़ निवासी राजेश नायक के खाते से 25 अप्रैल 2025 को यूपीआई/फोनपे के माध्यम से 51,485 रुपये धोखाधड़ी से उक्त खाते में स्थानांतरित किए गए थे।
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