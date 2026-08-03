महिला की पिटाई में पति-पत्नी पर केस दर्ज
बस्ती में परसरामपुर पुलिस ने एक महिला रोली यादव की शिकायत पर दो आरोपियों, तिलकराम और सुदामा देवी, के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। आरोप है कि उन्होंने महिला को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
बस्ती। परसरामपुर पुलिस ने महिला की पिटाई के आरोपी में पति-पत्नी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। सलेमपुर कुंवर निवासी रोली यादव पत्नी अरविन्द यादव का आरोप है कि गांव के पट्टीदार तिलकराम व उनकी पत्नी सुदामा, उनके पति को उन्हीं के खिलाफ उकसाते हैं। जब इस पर वह आपत्ति जताती हैं तो उन्हें अपशब्द कहते हैं। गत 31 जुलाई की रात करीब आठ बजे इन दोनों लोगों ने मिलकर उन्हें मारापीटा और जानमाल की धमकी दी। पुलिस ने तहरीर के आधार पर तिलकराम व सुदामा देवी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें