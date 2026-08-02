महिला से देह व्यापार कराने में दो भाइयो पर केस
वाराणसी में कैंट पुलिस ने एक महिला की शिकायत पर दो भाइयों के खिलाफ देह व्यापार कराने और धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने का मुकदमा दर्ज किया है। पीड़िता ने आरोप लगाया कि दोनों ने उसे ब्लैकमेल कर देह व्यापार करने के लिए मजबूर किया और उसकी पहचान का खुलासा होने पर उसे धमकाया।
वाराणसी, प्रमुख संवाददाता। उत्तर 24 परगना जिले (पश्चिम बंगाल) की महिला से देह व्यापार कराने और उसके ऊपर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने के आरोप में कैंट पुलिस ने दो भाइयों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। पीड़िता की शिकायत पर सीपी के आदेश के बाद शनिवार को कार्रवाई की गई। दोनों पर उसके सोने के गहने और नगदी चुराने का भी आरोप है। पीड़िता ने बताया कि वर्ष 2020 में वह अपनी सहेली के साथ श्रीकाशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन-पूजन के लिए यहां आई थी।
शिकायत का विवरण
उसकी मुलाकात ओंकालेश्वर (आदमपुर) निवासी मोहम्मद फैज से हुई थी। उसने उसे अपना नाम शनि मिश्र बताया था। होटल में रूम दिलाने के बहाने उसने उसका मोबाइल फोन नंबर हासिल कर लिया था। इसके बाद फोन पर बातचीत के दौरान दोनों के बीच प्रगाढ़ संबंध हो गए। उसने उसे शादी का भरोसा देकर यहां बुलाया। आरोप है कि उसने होटल में उसे शराब पिलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। उसने उसके साथ कई होटलों में दुष्कर्म किया। उसने और उसके भाई इब्राहिम ने उसकी अश्लील वीडियो क्लीपिंग बना ली। दोनों भाइयों ने ब्लैकमेल कर उससे देह व्यापार कराने लगे। पीड़िता ने बताया कि वास्तविक पहचान पता चलने पर दोनों भाइयों ने उसके ऊपर धर्म परिवर्तन कर निकाह का दबाव बनाने लगे। विरोध करने पर अश्लील वीडियो वायरल करने और जान से मारने की धमकी देने लगे। उसने बताया कि देह व्यापार से मिलने वाले पैसे दोनों भाई खुद रख लेते थे। पीड़िता ने दिसंबर, 2025 में फुलवरिया स्थित उसके किराये के मकान से करीब 20 ग्राम सोने के कंगन, घरेलू सामान और 25 हजार रुपये नगद चुराने का भी आरोप लगाया।
अधिक जानकारियाँ
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें